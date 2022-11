Belén Rodríguez preocupa a su familia al contar dónde está durmiendo

Belén Rodríguez sigue en el ojo del huracán después de que estallase una ardua polémica en el plató de Sálvame que ha acabado hundiendo moralmente a un buen amigo.

Desde que se destapó ese polémico préstamo que le había dado la colaboradora de Telecinco a Kiko Hernández hace unos años, todo ha ido a peor. Se lo prestó para hacer frente a un pago relacionado con Hacienda, y el caso es que la polémica ha crecido exponencialmente según iban saliendo informaciones sobre este tema

Han sido numerosas revelaciones de varios colaboradores que sabían todo este asunto, a pesar de que Kiko Hernández le había pedido a Belén que fuese en todo momento confidencial.

Belén Rodríguez preocupa a los suyos tras irse lejos de casa

El colaborador no daba crédito a lo que estaba escuchando acerca de su amiga. No entendía cómo le había contado a todo el mundo que este era un mal pagador y que había tardado en devolverle un dinero. Y aunque esta no fuera la verdad, Kiko está peor que nunca por los rumores.

Moralmente está hundido y sabe que su relación de amistad con Belén Rodríguez será muy difícil de recuperar. Para Hernández, es una traición tan dolorosa y está meditando si lo mejor es apartarse del foco mediático por unos días. O bien acabar de una vez por todas con una relación que parecía idílica y que se alargaba 20 años en el tiempo.

Lo cierto es que por ahora, Belén Rodríguez no ha dado la cara y tan solo ha publicado algunas imágenes con ciertos mensajes enigmáticos. Parece que no se haya dado por aludida en todo este asunto que tiene tan destrozado a su amigo Kiko.

Belén Rodríguez no aguanta la presión mediática tras la traición

Incluso la pasada semana, Sálvame le preparaba una encerrona a Belén Rodríguez. Se colaba en un edificio delante de su casa de Madrid. Intentaron grabarla y conocer sus primeras reacciones, aunque esta rechazó en todo momento aparecer en pantalla.

Para desconectar de todo este ruido mediático, Belén Rodríguez ha tomado una decisión y se ha ido hasta el sur para desconectar de todo.

El caso es que se ha podido ver a la colaboradora de Telecinco posar en plena costa malagueña. Ha publicado una fotografía en la que le vemos delante de un banco en la orilla del mar, publicando una cita de Don Quijote.

La cita de Don Quijote que aclara muchas cosas

En esta cita, deja muy claro que quiere que pase la tormenta y que, poco a poco, la indignación de Kiko Hernández pueda ir rebajándose. Aunque bien parece que el tertuliano no está por la labor de perdonar a una mujer que le ha traicionado en lo más hondo de su ser.

"Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas. Porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien esté ya cerca". Así rezaba el texto de la última foto que ha compartido Belén en sus redes sociales.

Lo que más quiere ahora es que las aguas sigan su cauce hasta que la marea baje. Y solo espera que esta polémica no suponga la ruptura definitiva con su amigo Kiko.

Un tertuliano que se enfadaba aún más con ella después de ver el polígrafo de Kiko Matamoros el pasado sábado en el Deluxe. Un polígrafo que dejaba aún más clara la traición de Belén y que seguro es tema de análisis esta tarde en Sálvame.