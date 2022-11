Elena Huelva da la peor noticia sobre su salud y saltan las alarmas

Elena Huelva, gracias a su valentía y a su espíritu de superación, está ayudando a muchas personas que están en su misma situación. Ha demostrado que el cáncer no es una enfermedad irreversible, todo lo contrario: ella le ha ganado muchas batallas. Pero siempre cuenta la verdad y en esta ocasión no tiene buenas noticias, no está pasando un buen momento.

Elena Huelva se ha rodeado de un ejército de seguidores perfecto y comparte la última hora sobre su estado de salud. Hace unos días contó que la nueva quimioterapia tenía otros componentes, así que le estaba saliendo pelo y estaba ilusionada. Eso es lo de menos para ella, pero sabe que es una buena señal y por fin vio la luz la final del túnel.

Instagram: @elenahuelva02

Elena, haciendo gala de la honestidad que le caracteriza, ha contado que los últimos resultados no son tan buenos como esperaba. “Estoy en un momento de mi vida muy difícil y eso que he estado en muchos, pero esta vez se supera de difícil”. Las redes se han plagado de comentarios de apoyo, en este tiempo ha hecho buenos amigos y todos quieren estar con ella.

Elena ha salvado a mucha gente, gente que había perdido la esperanza y que decidió luchar al ver su envidiable coraje. Se ha convertido en un ejemplo, tanto que todos los días recibe mensajes de anónimos en busca de consejo y apoyo. No duda en ayudar al que lo necesita porque sabe mejor que nadie que la lucha contra el cáncer se lleva mejor en compañía.

Huelva se ha hecho muy famosa porque multitud de rostros conocidos se han acercado a ella para aplaudir su labor social. Ha conseguido lo que ninguna institución ha logrado nunca: dar esperanza y dejar claro que rendirse no es una opción válida. Una de las estrellas que más relación tiene con la joven es Ana Obregón, quien lamentablemente perdió a su hijo por lo mismo.

Elena Huelva ha hecho una promesa

Elena es inteligente y no quería alterar a nadie, así que de momento no ha detallado qué noticias ha recibido por parte de los médicos. Pero las alarmas han sonado porque es un rostro muy querido y no hay nadie en España que no esté preocupado por ella. Lleva demasiado tiempo luchando contra la enfermedad, siempre con una sonrisa envidiable.

Huelva tiene mucho poder en las redes y no hay nadie que no conozca su historia, de hecho le invitan a multitud de eventos. Le han dado varios premios porque también es escritora y ha narrado en un libro su aventura dentro del hospital. La obra es una de las más vendidas del momento y los expertos aseguran que está ejecutada con una gran elegancia.

La influencer ha encontrado en su hermana una aliada perfecta para luchar contra el cáncer, juntas podrán derrotarlo. Concretamente tiene un sarcoma de Ewing en la pelvis con metástasis en los pulmones, pero no hay nada que ella no pueda vencer. Ha anunciado que pasa algo, pronto dará más detalles y explicará cómo es la etapa que está viviendo.

Elena Huelva se ha convertido en una estrella

Elena se ha hecho amiga de famosas tan importantes como Sara Carbonero y juntas están dando visibilidad al cáncer. Es un tema tabú en demasiadas familias, pero ellas están consiguiendo que el miedo pase a un segundo plano.

Huelva es consciente del peso que tiene en las redes, aunque posiblemente no sepa lo querida que es. El país entero está preocupado por ella y cientos de medios pendientes de su evolución. Lo importante es que hay esperanza y que todos saben que más pronto que tarde anunciará la recuperación final.