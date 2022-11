Pilar Rubio coge a sus hijos y se va de casa por un motivo inesperado

Pilar Rubio es una mujer decidida y siempre se ha mostrado muy espontánea a la hora de llevar a cabo según qué planes. Le encanta pasar tiempo con sus hijos y lo ha vuelto a demostrar en sus redes sociales.

El caso es que, en las últimas horas, la mujer de Sergio Ramos nos ha sorprendido a todos. Lo ha hecho cuando ha cogido a sus hijos y ha tenido a bien darles una sorpresa que seguro nunca van a olvidar.

Y es que de buenas a primeras, la influencer ha planeado un viaje inesperado fuera de París y lo cierto es que sus cuatro hijos se han quedado encantados con ello. Desde que Sergio Ramos fichase por el París Saint-Germain, después de toda una vida en el Real Madrid, la actividad de Pilar Rubio ha variado significativamente.

Pilar Rubio se arma de valor y se marcha lejos con sus hijos

La colaboradora de El Hormiguero vive a caballo entre París y Madrid. Aunque siempre intenta pasar el mayor tiempo posible en la casa familiar donde vive con los suyos en la capital francesa.

Cuando tiene tiempo libre, Pilar Rubio aprovecha para hacer planes con los que más quiere. Y sabe que todo el tiempo que pasa con su familia es importante a la hora de que la convivencia sea óptima.

Hace un tiempo, esta confesaba en una entrevista para la revista Elle que lo importante es que "compartas tiempo de calidad con ellos".

"Estamos totalmente adaptados, al final los niños tienen a sus padres, que eso es lo crucial, y no notan un gran cambio. Nunca me he planteado separar a mi familia. Estar todos juntos es lo que nos hace realmente felices, y luego está todo lo demás", sentenciaba la conocida influencer.

El planazo que ha hecho las delicias de los pequeños

Ni corta ni perezosa, esta ha aprovechado el tiempo libre que tenía en estos últimos días para agradar notablemente a sus pequeños. Y se ha ido casi sin avisar a su marido y ha cogido el puente aéreo para viajar hasta Londres con Sergio Jr, Marco, Alejandro y Máximo Adriano.

Como no podía ser de otra manera, la influencer les ha regalado un plan que ha hecho las delicias de sus hijos. Y es que han ido a ver el musical de El Rey León en la capital inglesa.

Han sido muchas instantáneas las que ha compartido la mujer de Ramos sobre este evento al que han acudido y lo cierto es que los pequeños se lo han pasado como nunca.

Un divertido viaje a Londres que jamás olvidará Pilar Rubio

Sergio Ramos no ha podido ocultar su felicidad al ver disfrutando tanto su familia. Este ha respondido al último post con un "os amo", que ha compartido en uno de sus stories de Instagram.

Aunque Ramos no ha podido acudir por compromisos profesionales, su mujer ha compartido varias imágenes que reflejan la felicidad que han sentido tras visitar la ciudad inglesa.

En uno de los post podemos ver a los cuatro hijos de Pilar Rubio con la colaboradora de El Hormiguero posando delante de un típico autobús. Hablamos del genuino vehículo rojo de dos plantas que circulaba por una céntrica calle de la ciudad londinense.

Por cierto, en las últimas horas, y ya tras volver de aquel apasionante viaje a Londres, Pilar Rubio ha hecho las maletas. Lo ha decidido así y esta mañana ha viajado a Madrid. Y es que esta noche acudirá a El Hormiguero, a partir de las 22:00 con Pablo Motos.