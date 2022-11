José Ortega Cano anuncia que el nuevo hijo necesitará ayuda para vivir

José Ortega Cano, por fin, se ha sentado con su mujer, Ana María Aldón, y han decidido dar el paso de separarse. Tras meses de intercambio de reproches televisivos y silencio entre ellos han llegado a la conclusión de que el divorcio es la mejor solución. Y esto trae consigo ahora que ella, que quiere volver a ser madre aunque sea en solitario, pueda tener dificultades económicas.

El torero es consciente de que la diseñadora no tiene una cuenta tan boyante como la suya. Por esto, va a tener que empezar a trabajar más si quiere mantener su ritmo de vida.

José Ortega Cano conoce la realidad de Ana María Aldón

El que fuera viudo de Rocío Jurado parece ser que en dos semanas firmará el acuerdo al que ha llegado con Ana María. Un acuerdo que establece que ella abandonará la casa familiar y que él afrontará todos los gastos relacionados con el hijo que tienen en común. Dos medidas que se ajustan al hecho de que José está en una mejor posición económica.

Ella se gana la vida fundamentalmente como colaboradora de Fiesta. Por este motivo, según ha comentado ella misma, sigue viviendo en la casa de Ortega. El motivo es que no ha encontrado un piso que pueda permitirse y que tenga las características que desea que posea.

| EuropaPress

Una circunstancia esta que ha traído consigo que a la mujer del de Cartagena le lluevan las críticas. Entre estas las de Jesús Manuel Ruiz, que ha publicado un artículo en Esdiario arremetiendo contra la gaditana. Y es que ha dicho: “no tiene dinero para buscar un nuevo domicilio, para esto no”.

“Distinto es la economía para ser madre por mecanismos distintos a los de la naturaleza, fecundación in vitro. Tan natural como la naturaleza aunque meta la mano el humano con la ciencia”.

Asimismo, además de dejar claro que la mujer de José no es mileurista, ha insinuado que lo de su nueva maternidad puede tener otro objetivo. Según él, “hay que generar nuevos temas porque el chollo de los Ortega Cano se le empieza a acabar con la firma del divorcio. Ella ralentiza el momento, no le interesa”.

“Nueva vida y nuevas circunstancias. Ahora hay que trabajar”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

José Ortega Cano, estupefacto ante los nuevos pasos

El torero de Cartagena es consciente de que Ana María, a pesar de las críticas que está recibiendo, no se está quedando de brazos cruzados. Ha decidido aceptar una nueva propuesta laboral como es ser concursante del Mediaset Night Fever. Se trata de un nuevo formato en el que varios famosos mostrarán sus cualidades artísticas durante varias galas.

Este próximo viernes es cuando tendrá lugar el estreno de este programa para el que Aldón está ensayando muchísimo. Tanto, que incluso lo está haciendo en su casa y esto le ha acarreado un problema de salud. Así, este fin de semana tuvo que acudir a urgencias porque sufrió una rotura de fibras en el recto del cuádriceps.

| Europa Press

A pesar de la lesión, José ha visto que su todavía mujer ha seguido cumpliendo con sus compromisos profesionales. Sí, porque aunque se diga lo contrario, ella no se puede permitir dejar de trabajar. Y de este modo lo ha reconocido en Fiesta, tirando una pullita a Gloria Camila.

Sus palabras exactas han sido: “Ella se ha tomado un parón profesional porque se lo puede permitir. Pero dejar de trabajar así no es algo que todo el mundo se pueda permitir. Yo también he estado mal de salud mental y no he podido dejar de acudir a mi trabajo porque tengo dos hijos y facturas que pagar”.