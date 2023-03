Pedro Piqueras se atreve a confirmar el secreto a voces de Paolo Vasile

Pedro Piqueras se ha abierto como nunca antes ante el público, el periodista es uno de los rostros de Telecinco más icónicos y respetados. Pedro Piqueras lleva toda una vida dedicada al mundo de la comunicación. Sin embargo, pese a todos los años que lleva en el medio, el presentador siempre ha mantenido su vida privada alejada de la pública.

Esta vez, Pedro Piqueras concedía una entrevista a Jesús Calleja donde confesaba algunos de los momentos más importantes de su vida. El periodista tampoco ha tenido problema alguno a la hora de confirmar el secreto a voces sobre Paolo Vasile.

Piqueras se aventuraba a revelar cómo fue el primer encuentro con el exconsejero delegado de Mediaset.

Pedro Piqueras revela lo que ocurrió con Paolo Vasile

Antes de llegar a Telecinco, Pedro Piqueras ya era toda una figura dentro del mundo de la comunicación en nuestro país. Pero, no cabe duda de que, en los últimos años, Telecinco ha jugado un papel muy importante en la carrera de Pedro Piqueras.

| CUATRO

El periodista, durante su última entrevista en Planeta Calleja, revelaba cómo el productor televisivo se fijó en él y todo lo que hizo por ficharlo. Un secreto a voces que muchos conocía, pero que nunca había trascendido al ojo público. El periodista hablaba sobre la primera vez que se topaba con Paolo Vasile.

Para sorpresa de todos, Pedro Piqueras reconocía que la primera vez que sus caminos se juntaron fue en el aeropuerto de Barajas:

"Un día me crucé con Paolo Vasile en el aeropuerto de Barajas, él llegaba y yo salía y me dijo que teníamos que hablar un día y así fue", comenzaba explicado el periodista.

Pero Piqueras no le dio demasiada importancia, ya que ni llegó a llamarle: "Él me dio su tarjeta, pero yo no le llamé".

Unos meses después, Pedro coincidió con un compañero de profesión, y este le reveló que Paolo iba detrás de él. De esta forma, Pedro Piqueras revelaba el secreto a voces del italiano: buscaba ficharlo a toda costa:

"Me dijo que Vasile estaba muy interesado en hablar conmigo y así fue cómo me ofreció entrar en Telecinco", confesaba.

Desde entonces, el presentador ha logrado convertirse en uno de los periodistas más respetados de todo Mediaset. Desde su llegada a la cadena privada en 2006, el periodista es el editor y director de los informativos de la cadena. Los buenos datos de audiencia le respaldan, ya que siempre son de los más vistos en televisión.

Pedro Piqueras no piensa jubilarse

El periodista cuenta con una extensa trayectoria dentro del mundo de la comunicación. Y parece que no tienen ni la mejor de las intenciones de desvincularse de él:

"Me gusta ser un periodista activo, hacer información, me gusta presentar y contarle a la gente. Lo que más me gusta es contarle a la gente las cosas que pasan", contaba el presentador.

| GTRES

Pedro Piqueras ha formado parte de las principales cadenas de televisión, Televisión Española, Antena 3 y Telecinco. Además, su trabajo dentro del mundo del periodismo ha sido reconocido con multitud de premios, entre ellos, un Premio Ondas o 3 Antenas de Oro.

Pese a que en los últimos tiempos han salido muchos rumores sobre su incierto futuro en Telecinco, lo cierto es que aún queda mucho Piqueras. El presentador sigue demostrando cada día que es una de las figuras más respetadas de los informativos en nuestro país.