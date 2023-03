Pedro Piqueras deja a todos mudos al confirmar la noticia de su hijo

Pedro Piqueras ha dejado a toda la audiencia de Mediaset España sin palabras al hacer una confesión acerca de su único hijo. Y es que no ha tenido ningún problema a la hora de confirmar una inesperada información sobre él.

No hay ninguna duda de que Pedro Piqueras es uno de los rostros más respetados e importantes de toda esta empresa audiovisual, y todo gracias a su larga y excelente trayectoria profesional.

Ahora, Pedro Piqueras se ha convertido en el último invitado del programa Planeta Calleja donde, junto a Jesús Calleja, se ha adentrado en una fascinante expedición por la zona restringida del volcán de La Palma.

Durante esta aventura, el trabajador de Telecinco ha hecho alguna que otra revelación a nivel personal, algo que ha sorprendido a más de uno.

Y es que, durante todos estos años, han sido contadas las ocasiones en las que Pedro Piqueras ha hablado de su lado más íntimo. Después de asegurar que, a veces, establece "un muro para proteger a las personas que están conmigo", ha contado cuál es su actual situación sentimental.

"No es que no quiera que se sepa, estuve casado, ahora tengo otro tipo de relación no matrimonial", le ha confesado a su compañero de profesión.

Pero, sin duda, las declaraciones que más han llamado la atención de su intervención han sido las relacionadas con su heredero. Y es que Pedro Piqueras no ha tenido ningún problema en desvelar una inesperada anécdota sobre Curro.

Pedro Piqueras comparte un dato muy personal

Pedro Piqueras siempre ha sido muy discreto con su vida privada, pero, durante la última emisión de Planeta Calleja, el comunicador se ha abierto como nunca y ha contado algunos de los datos más íntimos sobre su relación con su hijo.

Según ha relatado el propio periodista, si hay algo que se ha interpuesto entre él y Curro ha sido su trabajo. Y, aunque no se arrepiente "de nada lo que he hecho en la vida", es consciente de lo que se ha perdido por tener que salir todos los días a las 22:00 horas de trabajar.

"Te pierdes el primer plato de cualquier cena, ir al cine un jueves por la tarde", ha confesado Pedro Piqueras, asegurando que ha sido, precisamente, su profesión la que le ha limitado pasar tiempo con su primogénito.

Pero, a pesar de su ausencia, Curro jamás se lo llegó a echar en cara. "Nunca, es maravilloso. Los días que he tenido, los he vivido intensamente con él", ha apuntado a continuación.

A día de hoy, Pedro Piqueras está muy contento por la buena relación que mantuvo con su exmujer cuando su hijo era pequeño, ya que, "incluso cuando me separé, tenía la posibilidad de verlo todos los días. Lo recogía del colegio".

Ha sido en este momento cuando el conductor deInformativos Telecinco ha querido compartir con toda la audiencia de Cuatro una de las anécdotas más divertidas que recuerda de Curro.

Hubo una temporada en la que Pedro Piqueras trabajaba desde las 11 de la noche hasta a las 10 de mañana, pero siempre se despertaba a las ocho de la tarde para pasar un rato con él.

En aquel momento, estaban haciendo una obra en su casa y, según ha recordado el comunicador, Curro se puso a hablar con el albañil y le dijo: "Eso es trabajar y no como mi padre que se pasa el día durmiendo".

Por otra parte, Pedro Piqueras también ha querido hablar sobre su grupo de amistades. Y es que, a pesar de ser uno de los periodistas más reconocidos de nuestro país, sigue rodeándose de la misma gente de siempre:

"Tengo mis amigos de Albacete de toda la vida, desde que somos muy pequeños. A ellos no les importa si soy conocido y si tengo un trabajo público, lo que les interesa es que hablamos de las mismas chorradas".