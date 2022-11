Paz Padilla anuncia que le han detenido y apuntado con una pistola

Paz Padilla ha dejado a todo el mundo sin palabras al contar la historia más bizarras de su vida. Y es que, según ha confesado la actriz, en una ocasión fue detenida y apuntada directamente con un arma de fuego.

Desde que Paz abandonó su puesto de trabajo en Sálvame tras su sonada bronca con Belén Esteban, han sido contadas las veces en las que hemos podido verla dentro de la pequeña pantalla.

El pasado 10 de septiembre, la que fue conductora de Sálvame regresó a Telecinco de la mano de Ya es verano. Durante su charla con Frank Blanco, Paz Padilla aseguró que su salida del formato fue de lo más dolorosa.

"Según me dijeron, me querían aquí. Y yo estoy donde se me quiere y donde no se me quiere, me voy", confesó la artista. "Lo que más me dolió es que no me pude despedir de ellos, de mis compañeros de verdad. Recibí muchos mensajes de ellos".

Ahora, dos meses después de este momento, Paz Padilla ha regresado a la televisión para participar en Joaquín, El novato, el nuevo programa de Antena 3 en el que el futbolista Joaquín se cita con varias personalidades de nuestro país para conocerlas más en profundidad.

Este miércoles 9 de noviembre, el deportista ha tenido la oportunidad de contar con grandes figuras de la interpretación como Antonio Resines, Santiago Segura, Antonio Molero y la propia Paz Padilla.

Paz Padilla ha sido detenida por etarra

Paz Padilla no ha tenido ningún problema en compartir con sus amigos uno de los episodios que más le han marcado en su vida. Y es que, según ha contado ella misma, en una ocasión fue confundida con una etarra.

Después de la extensa entrevista que Joaquín le hizo a Antonio Resines sobre su carrera profesional, ambos se reunieron con el resto de actores. Pero lo que nadie se esperaba era lo que iba a contar la actriz a continuación.

"Lo peor que yo pasé es que me detuvieron por etarra", aseguró la humorista delante de todos sus compañeros de profesión. Fue entonces cuando Paz Padilla contó todos los detalles de aquella surrealista anécdota.

"Resulta que yo iba en un tren de camino a los carnavales de Cádiz. Íbamos con mi manager y dos amigos. Pararon el tren antes de llegar a Sevilla y vimos militares armados hasta los dientes".

En un intento por calmar la tensión entre los pasajeros ante esa inesperada situación, a Paz Padilla se le ocurrió hacer uso del humor para bajar la tensión del momento. "¡Aquí van a ver tiros, van a ver tiros!", exclamó la cómica, sin pensar en las consecuencias.

"De repente veo que entran para mi vagón, se paran y me ponen la metralleta a mí. Ahí ya me dejé de cachondeos porque eso iba en serio", aseguró Paz Padilla que da vida a la Chusa en La que se avecina.

En ese momento, los agentes le pidieron la documentación a la televisiva y fue cuando se dieron cuenta del error que acababan de cometer.

"Me cago en mis muertos… ¡Qué es Paz Padilla! Llevamos todo el día cagados. Nos habían dicho que venían cuatro etarras, ¡y es Paz Padilla!", dijo la actriz reproduciendo textualmente las palabras de los agentes y provocando las risas de todos los comensales.

Tras este momento de tensión, los militares decidieron abandonar el tren y cuando Paz Padilla y sus acompañantes llegaron a su destino, optaron por pasar de los carnavales y fueron a "emborracharse".

"Nos fuimos al bar y nos cogimos un ciego… Llegamos a Cádiz y yo me acosté. Ni me disfracé, ni nada", confesó entre risas Paz.