María José Campanario confirma lo del embarazo de Belén Esteban

María José Campanario se ha hecho famosa por ser la mujer de Jesulín de Ubrique y eso le convirtió en rival de Belén Esteban. La colaboradora le situó en el punto de mira e incluso le acusó de atrevimientos muy serios que no pudo demostrar. Pero el tiempo ha pasado y Campanario ha aprendido la lección: el silencio gana cualquier batalla.

María José Campanario ha demostrado que está completamente enamorada de su marido, a pesar de que insinúen lo contrario. Prueba de ello es que acaban de tener un hijo, se llama Hugo y han conseguido que sea completamente anónimo. Se quedó embarazada justo cuando Belén anunció que quería volver a ser madre, algo que nunca ha pasado.

| GTRES

María José ha confirmado que lo del embarazo de su detractora era un intento de llamar la atención, una estrategia de Telecinco. Es cierto que ella quería darle un niño a Miguel, su marido, pero nadie entiende por qué no lo ha hecho ya. Campanario conoce perfectamente cómo funciona el mundo del corazón y sabe que la noticia de Esteban solo era un señuelo.

María José ha colaborado en varias ocasiones con la prensa del corazón, pero en ningún momento ha mentido a cambio de dinero. Tiene las normas claras y sabe que si se expone tiene que contar la verdad, de ahí que los reporteros le respeten tanto. Lleva un tiempo sin aparecer, de hecho no ha vendido las primeras fotos de su último hijo.

Campanario ha comprobado que lo del embarazo de Belén no era más que una noticia vacía, una intención que no ha quedado en nada. La madre de Andreíta reconoció que estaba preocupada porque no lograba quedarse en estado. Por eso aseguró que no iba a hablar más del tema, dijo que creía que haber hecho públicas sus intenciones le había traído mala fortuna.

Belén asegura que nunca ha dejado de intentarlo, que no toma precauciones. Sin embargo, el público está empezando a dudar porque no termina de anunciar ninguna novedad.

María José Campanario ha demostrado su verdad

María José concedió una última entrevista para dejar claro que su bebé conocía a toda la familia, también a Andrea Janeiro. No habló de ella por respeto, pero marcó los límites para que sus rivales de Telecinco no sigan difundiendo rumores. Kiko Hernández acusó a su cuñada Beatriz Trapote de ser “el topo del clan”, acusación que no es cierta.

| Europa Press

Campanario confía tanto en sus cuñados y en su suegra que organiza reuniones semanales y tiene un contacto estrecho con todos. Belén también tiene una unión especial con los suyos, así que no sería de extrañar que lo del nuevo bebé ya no sea un secreto. La princesa del pueblo ha asumido que es una tarea realmente complicada, incluso ha reconocido que está “perezosilla” con el asunto.

La odontóloga ha demostrado que siempre está a la altura de las circunstancias, incluso cuando se enfrenta a un asunto serio. Responde de forma educada a todos los periodistas y siempre ha dejado claro que su familia está por encima de todo. No hay nada que le haga cambiar de opinión, por eso no va a poner en peligro el anonimato de Hugo.

María José Campanario se encuentra bien de salud

María José no reniega de la fama, pero sí se arrepiente de haber tomado ciertas decisiones y quiere cambiar. Por eso la última vez que ha ingresado en el hospital no se ha dejado fotografiar por nadie. Jesulín no fue tan precavido, por eso trascendió la noticia, pero se ha tratado desde el máximo respeto.

Campanario ha autorizado a su suegra para dar explicaciones y el asunto ha quedado claro. Carmen Bazán asegura que todo está en orden y que la dentista ha superado el bache con éxito. Todo ha quedado en un susto, aunque no se conocen demasiados detalles.