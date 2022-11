Patricia Pardo deja de ocultar lo del primer hijo de Christian Gálvez

Patricia Pardo ya no puede ocultar más lo que pasó con el primer hijo de su actual pareja, Christian Gálvez. Y es que después de tanto tiempo, ha salido a la luz el motivo por el que el presentador de Mediaset España no pudo tener hijos durante su matrimonio con Almudena Cid.

Ya hace casi un año desde que los medios de comunicación de nuestro país anunciaron la inesperada ruptura del escritor y la exgimnasta rítmica tras 14 años de relación y 11 como marido y mujer.

Y aunque Almudena fue la que peor lo pasó con su divorcio, lo cierto es que, a día de hoy, ha conseguido dejar atrás este traumático episodio.

Durante la presentación de la campaña 15 años más cerca, con la que Ausonia ha celebrado su 15º aniversario de colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, la actriz aprovechó la ocasión para hablar de la actual pareja de Patricia Pardo.

La participante de Masterchef Celebrity aseguró que su separación fue "como una bomba", pero todo en esta vida son procesos por los que tienes que pasar. Por eso, no tuvo ningún reparo en confesar ante las cámaras la decisión que había tomado.

"Le perdono. De hecho, subía al escenario y le perdonaba cada noche, sí", aseguró la deportista. "Las cosas pasan por algo en tu vida. Entendí mal el concepto del amor y creí que, como en el deporte, tenía que hacer sacrificios…".

"Y es verdad, lo conseguí, pero claro, descuidando una parte que luego tuvo sus consecuencias y al final todo sale", apuntó justo antes de asumir que hizo "cosas mal conmigo que no debo hacer".

Ahora, Patricia Pardo se ha enterado de todos los detalles sobre la paternidad de su chico. Y es que todo apunta a que durante su relación con Cid, la pareja tuvo algún que otro problema.

Patricia Pardo se entera de toda la verdad

Patricia Pardo se ha quedado con la boca abierta tras las declaraciones que hizo Almudena Cid sobre su maternidad. A pesar de que siempre se ha dicho que la deportista no quería tener hijos, lo cierto es que detrás de esta decisión se esconde un motivo de peso.

En el año 2018, la televisiva acudió al plató de Viva la vida donde hizo una sorprendente confesión en relación con su primer hijo con Christian Gálvez.

"He tenido una época muy difícil con este tema porque Chris lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas", aseguró la invitada antes de confesar que, desde aquel momento, su vida se convirtió en una pesadilla.

"Él expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera me decía que cuándo tendría hijos", aseguró Almudena, muy agobiada por la situación que provocó la actual pareja de Patricia Pardo.

Tal y como confesó durante esta entrevista, Cid llegó a tener grandes problemas de autoestima. Y es que hubo un momento que la presión social pudo con ella.

"Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo", dijo la televisiva. "Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal".

A día de hoy, parece que la actriz ha conseguido dejar todos estos miedos atrás y, a finales del mes de junio, no tuvo ningún problema en asegurar que la maternidad siempre fue un tema que le rondó por la cabeza.

"No lo descarto, es algo que siempre he tenido en mente", confirmó la rival de Patricia Pardo ante los medios de comunicación españoles. "Cuándo llegue el momento y la persona".

A pesar de estas palabras, en más de una ocasión ha sido muy criticada en las redes sociales por su decisión de no ampliar la familia, algo que su propia madre se ha encargado de desmentir públicamente. "Guarde su insulto machista y además no es cierto. Estaban en ello", aseguró en una ocasión.