Fidel Albiac confiesa por qué no puede tener hijos

Fidel Albiac es uno de los rostros más cotizados de la prensa del corazón porque nunca se ha sentado a conceder una entrevista. Sin embargo, habla con ciertos periodistas por un motivo evidente: sabe que es mejor contar la verdad. Ha puesto en manos de sus abogados ciertos asuntos, no consiente más mentiras y quiere mirar por el bien de su familia.

Fidel Albiac adora a Rociíto, de hecho es una de las pocas personas que siempre ha estado a su lado. En Telecinco hay un rumor que cada vez suena con más fuerza: la posibilidad de que Albiac tenga un hijo con su mujer. Todo empezó hace dos años, cuando Carrasco reconoció que le encantaría quedarse embarazada y volver a vivir la experiencia.

Fidel ha confesado en privado, a los medios de su confianza, que no han podido tener descendencia por una razón evidente. Rocío acaba de atravesar una etapa bastante convulsa y se está recuperando, todavía no está preparada para dar un paso tan grande. Supuestamente sigue en tratamiento porque las secuelas psicológicas que le dejó Antonio David Flores fueron muy fuertes.

Fidel ha explicado, para que no haya más dudas, que Rociíto sí quería tener otro bebé, pero el tiempo ha jugado en su contra. No han podido hacerlo porque lo primordial es la salud de Carrasco, quien afortunadamente cada vez está más recuperada. Por eso va sola a Telecinco cuando tiene que trabajar en su programa En el nombre de Rocío.

Albiac acompañó a su mujer en el primer documental que hizo y muchos medios se hicieron eco de este apoyo tan importante. Es consciente del problema desde el primer momento, de hecho él ha vivido situaciones bastante conflictivas.

También ha sido víctima de Antonio David, pues este le ha acusado de estar con Rocío por su dinero. De momento no puede tener hijos porque sigue teniendo muchos frentes abiertos.

Fidel Albiac ya ha llamado a su abogado

Fidel reconoce que le hubiera gustado tener un bebé con su mujer, pero sabe que no ha sido posible porque ella no estaba preparada. Ha atravesado situaciones muy delicadas porque los medios le acusaban de ser una mala madre. No tiene relación con sus hijos y lo peor de todo es que es posible que no se reconcilien nunca, ahí está su verdadero drama.

Albiac está al tanto de lo que se está contando de él, pero guarda la calma porque sabe que la verdad solo tiene un camino. Es consciente de que no ha tenido descendencia porque no ha podido: la situación no ha sido la más recomendable. Eso no le preocupa, lo que no consiente es que le acusen de llevar una doble vida.

El yerno de la Más Grande ha pedido ayuda a la justicia y está redactando varias demandas porque le han acusado de ser infiel. Dicen, cosa que es completamente mentira, que mantiene una relación con Anabel Dueñas, amiga de su mujer. Es falso, entre ellos solamente hay un vínculo laboral porque Anabel es cantante y trabaja para él.

Fidel Albiac está al tanto de lo sucedido

Fidel es consciente de que su mujer hizo saltar las alarmas, fue ella la primera en decir que quería traer otro niño al mundo. “Sí, eso es una de las cosas que quería hacer”, comentó durante una entrevista que concedió en Socialité. Sin embargo, todo se quedó en un sueño porque no ha encontrado el momento para dar el paso final.

Albiac ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, sabe que no hay nada mejor que la verdad para callar a sus rivales. El tiempo ha demostrado que sus intenciones siempre fueron sinceras, por eso debería recibir tantas disculpas.