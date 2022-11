La viuda de Jaime Ostos desvela lo que siente por Ortega Cano

La última en unirse al culebrón de la familia Ortega ha sido la viuda de Jaime Ostos. Mari Ángeles Grajal, que en enero decía adiós a su marido, se ha pronunciado sobre la situación actual de su amigo.

La relación entre la viuda de Jaime Ostos y el ex de Rocío Jurado no es algo nuevo. Hace décadas que ambos se profesan una gran amistad. Eso sí, ante los últimos acontecimientos, se ha convertido en un gran apoyo para el torero.

La viuda de Jaime Ostos se pronuncia sobre la situación de Ortega Cano

La existencia de Ortega Cano no está siendo nada fácil en los últimos tiempos. Polémica tras polémica salpica su vida de forma irremediable. El tema del momento es, sin duda, su inminente divorcio de Ana María Aldón tras 10 años de relación.

Por supuesto, los medios han querido conocer la opinión de la viuda de Jaime Ostos al respecto.

La viuda de Jaime Ostos se ha dejado ver durante un evento taurino que tuvo lugar este fin de semana.

A la salida de la plaza de toros de Las Ventas, un reportero consiguió acceder a Mari Ángeles. Fue entonces cuando le preguntó directamente lo que pensaba sobre la separación de Ortega. Sin embargo, ella decidió no contestar.

“Yo de eso no hablo”, decía tajante la mujer de Jaime Ostos mientras caminaba por la calle.

Se limitó a expresar que lo apoyaba “en estos momentos y siempre”. Una muestra más de la incondicional amistad que hay entre ella y Ortega.

Eso sí, ante la pregunta de si sentía pena por el desenlace de dicha relación, la ex de Jaime Ostos sentenció lo siguiente. “Pena, no, no me da ninguna pena”, afirmó. Acto seguido, y ante la sorpresa de su interlocutor, Mari Ángeles quiso rectificar.

“Que no, que no, que ninguna no, sí me da pena”, soltó antes de marcharse atropelladamente.

Las palabras de la exmujer de Jaime Ostos dejan entrever lo que piensa de verdad sobre la relación de su amigo. Quizás el divorcio entre Ortega Cano y Ana María Aldón sea la mejor solución para acabar con los amargos meses vividos por la pareja.

El calvario que está atravesando Ortega Cano

Aparte de su divorcio, Ortega Cano tiene otros muchos frentes abiertos. Entre estos se encuentran los problemas de salud de su hija Gloria Camila. La hija pequeña de Rocío Jurado tomó la decisión de tomarse un descanso y priorizar su salud mental.

“Hoy vengo a deciros que necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales y, así, continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, y alejada por un tiempo del foco mediático”.

Con este comunicado, Gloria Camila se pronunciaba sobre su estado de salud y las medidas que quería tomar al respecto.

Asimismo, otro de los asuntos que le quitan el sueño al diestro es, sin duda, las declaraciones de Rocío Carrasco. Visto lo visto, todo apunta a que Ortega tendrá que apoyarse en sus amigos para poder salir adelante. Es el caso de la viuda de Jaime Ostos, que parece ser una mano amiga en estos tiempos de crisis.

Ana María Aldón, por su parte, también se muestra devastada al tener que confirmar la terrible noticia de su divorcio. Se conocieron en el 2012 y tras 10 años de relación, cuatro años casados y un hijo en común, ponen fin a su relación.