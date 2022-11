Paloma García-Pelayo da el nombre del padre real de los hijos de Rocío Jurado

Paloma García-Pelayo es una de las periodistas del corazón que mejor informada está a la hora de sentarse en un plató y contar las intimidades de los famosos de nuestro país.

Paloma García-Pelayo ha sido asidua en los especiales de Telecinco sobre las dos docuseries que ha protagonizado Rociíto, desde que rompió su silencio en Telecinco allá por marzo de 2021.

En esta última, la periodista siempre está el pie del cañón y sus intervenciones provocan cierto nerviosismo en la familia mediática de Rociíto. Un clan que ha sido atacado por la madrileña después de que esta rompiese su silencio tras muchos años de mentiras y calumnias hacia su persona.

Paloma García-Pelayo pone el foco en el padre real de los hijos de Jurado

En esta segunda docuserie, En el nombre de Rocío, gran parte de los capítulos emitidos hasta el momento han versado sobre un protagonista de calado.

Hablamos de alguien que hizo sufrir a 'la Jurado' en los últimos años de su vida, como ha sido el que fuera torero, José Ortega Cano.

Lo cierto es que Rociíto no se ha callado. Ha contado la realidad de un matrimonio que dejaba mucho que desear, especialmente en cuanto al trato que le daba José Ortega Cano a su mujer.

Con todo, Rociíto no ha dejado indiferente a nadie. En una de sus intervenciones, hace unas semanas, aseguraba que el matrimonio de su madre con el diestro andaluz fue parecido al que vivió con Antonio David Flores la propia Rocío.

Según la gran protagonista la docuserie, la chipionera no fue feliz con su segundo marido como hacía ver de cara a la galería. De hecho, según la madrileña, Jurado siempre estuvo enamorada de Pedro Carrasco, del que separó cuando era apenas una niña la mujer de Fidel Albiac.

La periodista de Telecinco corrobora la versión de Carrasco

Hasta el mismo Ortega Cano contó que, a veces, no se había portado adecuadamente con su mujer. Además, Rociíto destapó que discutían frecuentemente y que incluso llegaron a pensar en divorciarse, pero la enfermedad que le sobrevino a Rocío Jurado frenó en seco las intenciones de la chipionera.

Paloma García-Pelayo fue testigo de las palabras de Rocío en las que afirmaba que el comportamiento de Ortega era inadecuado. Y que su supuesta adicción al alcohol la utilizaba en ocasiones para tratar de forma poco digna a 'la más grande'.

En un momento dado, Paloma García-Pelayo ha intentado poner un poco más de luz en todo este asunto y le ha dado la razón a Rociíto.

"No le gustaba el comportamiento que tenía Ortega Cano, no le gustaba el uso que hacía de la casa. No le gustaban los amigos y amigas que invitaba", contaba Paloma hace unos días en uno de los especiales de En el nombre de Rocío.

Lo que "la familia conocía perfectamente" de Ortega Cano

García-Pelayo da valor al testimonio de la madrileña y confirmaba la versión que dio esta acerca de que su madre puso los papeles del divorcio delante de su marido. Pero el golpe de mala suerte que finalmente acabaría con su vida, evitó que se separasen.

Paloma también corrobora que Ortega Cano, cuando Rocío Jurado se encontraba en Houston tratándose del cáncer, se quedaba dormido en la sala de espera. Con todo, su imagen era bastante lamentable.

Sobre las discusiones que se sucedieron en la casa familiar de La Moraleja, García-Pelayo afirmaba que "la familia conocía perfectamente los últimos años en los que había conflictos que eran muy importante, y muy sonoros".

Así sentenciaba la periodista del corazón sobre los diferentes problemas de pareja que le provocaban serios quebraderos de cabeza a la chipionera.