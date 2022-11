Belén Esteban confiesa quién le dejó embarazada cuando era joven

Belén Esteban no ha tenido ningún problema en volver a señalar al hombre que le dejó embarazada cuando tan solo tenía 25 años. Y es que, a raíz de las últimas informaciones que han salido a la luz acerca del padre de Andrea, la 'princesa del pueblo' no ha podido evitar saltar por los aires.

La colaboradora de Sálvamesabe perfectamente cuáles fueron sus inicios dentro de la pequeña pantalla. Y, aunque ahora es una empresaria de éxito y una de las colaboradoras mejor valoradas de Mediaset España, no siempre fue así.

Durante la década de los 2000, Belén Esteban fue uno de los personajes más usuales de la prensa social de nuestro país. Y es que, tras su ruptura con Jesulín de Ubrique, la televisiva decidió no callarse e hizo públicos todos los conflictos que ha mantenido con el padre de su hija hasta día de hoy.

En su última entrevista para la revista ¡Hola!, el actual marido de María José Campanario aseguró que se encontraba en negociaciones para la creación de su próxima serie documental.

En esta decía que estaba pendiente de hacer una serie documental para una plataforma. Sería una historia de su vida a través de imágenes en la que participarán varias personas.

Ahora, y a pesar de que lleva varios años sin hablar del tema, la ganadora de GH VIP 3 ha querido recordar quién es el padre de Andrea después de hacerse eco de una sorprendente noticia.

Belén Esteban le manda un mensaje a María José Campanario

Belén Esteban no ha tenido ningún problema en recordarle a María José Campanario quién es el padre de su hija. Y es que, a pesar de que ahora mantiene una relación con la odontóloga, lo cierto es que, durante cinco años, el torero compartió su vida con la tertuliana.

A finales del mes de octubre, los colaboradores de Sálvamededicaron parte de la emisión de este programa vespertino a comentar el último proyecto audiovisual de Jesulín de Ubrique.

Aunque por ahora solo se ha confirmado que va a tratar algunos temas de su vida personal y laboral, este formato de Telecinco quiso aprovechar la presencia de Belén Esteban para saber cuál era su opinión, ya que es muy probable que el diestro se pronuncie acerca de su relación.

Y, aunque la de Paracuellos siempre intenta no pronunciarse acerca de las cuestiones que rodean a su expareja, en ocasiones no puede evitarlo. Ahora, y ante la posibilidad de que el torero hable de esta etapa de su vida, la tertuliana ha decidido dar su opinión.

"Los hechos hablan por sí solos… Si te digo la verdad, yo creo que no me va ni a nombrar en el documental, pero él tiene el derecho a hacer lo que le dé la gana. Yo no quiero adelantarme a una cosa que todavía no he visto".

Tras su primer intento por zanjar el tema, Belén Esteban quiso recordar unas palabras que la mujer de Jesulín pronunció hace un tiempo. "Lo que dice María José tiene razón: 'en su vida no pinto nada'. Yo tengo una vida con mi familia, con mi marido…".

La 'princesa del pueblo' dejó muy claro que no le importa que el padre de su hija hable ahora, ya que ella lo ha hecho durante muchos años. "Yo no digo ni una cosa menos de las que he dicho. Si él en su momento no ha contestado era porque no le daba la gana o porque no le venía bien…".

Además, aseguró que está muy tranquila y que no teme "una revancha porque ya ha hablado". "Yo no soy muda. Que si él habla, yo no me voy a callar. Pero de mi persona. Yo sé dónde trabajo, soy muy clara".

Eso sí, quiso aclarar que no está dispuesta a que se hable de su hija. "Tengo amor por una persona, de la que no se puede hablar… Él que diga lo que quiera de mí".

Para finalizar, Belén Esteban quiso mandarle un dardo envenenado a la odontóloga. La colaboradora recordó que con quien ha tenido una relación es "con Jesús, no he tenido una relación con María José Campanario". "El que tendrá que contar es él, pero creo que no me va a nombrar nunca".