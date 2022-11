Nuria Marín admite que necesita ayuda y pone en apuros a su novio

Nuria Marín ha conseguido convertirse en uno de los rostros más conocidos de Telecinco gracias a que ejerce de presentadora en varios programas. Esto la ha llevado a tener más de 180 000 seguidores en Instagram. Fans a los que ahora ha revelado un problema que tiene y del que es consciente su novio, Juanlu de Paolis.

En concreto, la catalana ha confesado la angustia que pasa por culpa de llevar mascarilla en el transporte público.

Nuria Marín se sincera

La sustituta de María Patiño en Socialité es bastante asidua de las redes sociales, utilizándolas para desvelar sus proyectos y también momentos cotidianos. De esta manera, da a conocer los libros que lee, los viajes que realiza e incluso sus sesiones de ejercicio en el gimnasio.

Y ahora las ha empleado para compartir que tiene un problema. Según ha desvelado en unas imágenes que ha subido en sus stories, tiene que ver con el uso de mascarilla cuando viaja en tren.

Ha explicado que se ha dado cuenta de que cuando viaja en dicho medio de transporte le supone cierta angustia el llevar el citado protector. Sí, porque, al parecer, se ha dado cuenta de que es incapaz de respirar cómodamente con él. Por este motivo, ha pedido algo a sus seguidores: “¿A vosotros también os pasa? Necesito ayuda”.

De igual modo, Nuria ha confesado que desde hace tiempo cuando lleva la mascarilla no se pone las gafas porque estas se le empañan. Y esto trae consigo que tenga que hacer frente a otra situación y es que “a veces no conozco a gente que me saluda”.

Dos 'dificultades' estas ante las que seguro que muchos de sus incondicionales le han dado algún consejo para superarlas y afrontarlas.

Nuria Marín, siempre natural y sincera

La que fuera conductora de Cazamariposas con las citadas publicaciones ha dejado de manifiesto que, ante todo, es una persona muy natural, directa y transparente. Y precisamente esta forma de ser la ha llevado últimamente a protagonizar momentos complicados en televisión.

Así, por ejemplo, de manera reciente no ha dudado en pleno directo de Socialité en arremeter sin tapujos contra el cantante Cepeda.

Lo ha hecho después de que este atacara al programa por sacar a la luz su romance con Liz Emiliano, exconcursante de Gran Hermano. Y es que el artista denominó al espacio “Socialmierda” y le dedicó estas palabras: “Sois unos catetos, lo más barriobajero de este país”.

“Vivís literalmente de lamer culos y cuando encontráis un culo que se pone bien en pompa le dais una patada como sea”.

Nuria se sintió realmente dolida y ofendida por estos comentarios. De ahí que 'sin pelos en la lengua' se dirigió al 'extriunfito'. Lo hizo diciendo: “A mí me parece, cuanto menos, incoherente que nos llame catetos y luego crea que somos capaces de pensar un plan maquiavélico para sacar su affaire cuando va a lanzar un disco”.

Aquí, visiblemente enojada, expuso: “No nos puedes llamar barriobajeros cuando eres tú y solo tú el que insulta a todo el equipo de este programa. Lo único que hemos hecho ha sido destapar una noticia tuya. Piensa un poquito y no te lo puedo decir por Twitter porque me tienes bloqueada y no sé el porqué”.

A lo que irónicamente añadió: “Un bloqueo que lo que indica es muchísima madurez por tu parte”.