Paloma Cuevas publica una foto y desvela de quién está enamorada realmente

Han pasado más de dos años desde que Paloma Cuevas se convirtiera en la protagonista de todos los titulares. El comunicado que anunciaba su separación con Enrique Ponce le puso en cuestión de segundos en el foco, algo que sigue llevando muy mal. La empresaria mide muy bien sus pasos, consciente de que haga lo que haga va a ser objeto de noticia.

Sin embargo, en las últimas horas, Paloma ha bajado la guardia y es hoy nuestra protagonista indiscutible. El motivo no es otro que una fotografía de la empresaria que ha demostrado de quién está realmente enamorada.

Paloma Cuevas lo grita a los cuatro vientos

Los últimos años no han sido los mejores para Paloma. La separación con el que fuera su marido durante más de 20 años no ha sido fácil de superar. No ha sido públicamente donde ha expresado sus sentimientos, pero Paloma se ha apoyado en su círculo más íntimo para llevarlo lo mejor posible.

Dijo adiós a una vida y dos hijas en común, y eso no es fácil de digerir. Además, la situación empeoró cuando se confirmó públicamente que su exmarido había empezado una relación. Olvidaba a Paloma con una chica 20 años más joven que él.

Enrique vivía una segunda luna de miel con una estudiante de Derecho y lo demostraba sin pudor alguno a través de sus redes sociales. Esto no hizo más que poner en el punto de mira a Paloma Cuevas. Sus reacciones y declaraciones ante los medios eran estudiadas.

Afortunadamente, el tiempo pasa y la modelo puede confirmar que ha superado definitivamente la ruptura. Aunque la exposición mediática sigue siendo su tarea pendiente. Hace unos días, Paloma volvía a ocupar los titulares de la prensa tras unos polémicos vídeos publicados por Ana Soria.

La estudiante de Derecho y actual pareja de Enrique Ponce volvía a las redes sociales para compartir un contenido del que aún se sigue hablando. En él, sus seguidores podían ver que junto al torero vive una auténtica luna de miel.

Ambos aparecían en bañador y dedicándose gestos de cariño que demostraban que los rumores de crisis no eran ciertos. Por el momento, Paloma no ha dado declaraciones al respecto y no es porque no quiera. La empresaria ha pasado página y tiene más claro que nunca de quién está realmente enamorada.

La fotografía de la que todos hablan

A pesar de que se anunciara su separación, Paloma Cuevas es muy celosa de su vida privada. Durante estos dos años de rumores, se llegó a confirmar que había intentado tener una relación con el cantante Luis Miguel.

Una afirmación totalmente falsa que se ocupó de desmentir personalmente. Ahora la empresaria vive su mejor momento en lo profesional, pero también en lo personal. Lo que digan de ella ya no le afecta y prueba de ello son las últimas fotografías que ha colgado en sus redes sociales.

A pesar de no ser habitual ver a Paloma en este tipo de eventos, la empresaria acudió a la inauguración del nuevo espacio de la joyería Yanes, en El Corte Inglés. Tan entusiasmada estaba con el evento, que no dudó en compartir sus mejores momentos acompañada de buena compañía.

No hay duda de que Paloma ha empezado a quererse, así como a disfrutar de los pequeños momentos que le ofrece la vida. Ha dejado a un lado las polémicas y se ha centrado en su trabajo y en su familia, lo más importante para ella.