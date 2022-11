David Flores Carrasco ya sabe cuál es el nuevo nombre de su madre

David Flores Carrasco sabe que la docuserie de su madre está desvelando tanto el porqué no hay relación entre los dos como los presuntos malos tratos de Antonio David a ella. Por tanto, está sirviendo para que la hija mayor de 'La Jurado' dé a conocer su testimonio y se la comprenda. Y también para que, de una vez por todas, se la llame como corresponde.

Sí, porque durante mucho tiempo tanto su exmarido, Antonio David, como su mediática familia o la prensa se han referido a ella de forma despectiva. Lo han hecho llamándola Rociíto. Pero no, ella es Rocío Carrasco y así lo ha reivindicado una persona que la quiere mucho.

David Flores Carrasco es testigo de la reivindicación sobre Rocío Carrasco

El hermano de Rocío Flores es consciente de que la serie de su madre ha generado un gran revuelo y ha ayudado a muchas mujeres. Exactamente a quienes como ella han sufrido mucho por culpa de sus parejas. Y la valentía y la fortaleza que Carrasco ha tenido para dar a conocer su testimonio públicamente han sido reconocidas, con premio incluido.

Por este motivo, hay alguien que ha pedido que, de una vez por todas, se deje de llamar Rociíto. En concreto, quien lo ha hecho ha sido Ana Isabel Peces, directora de la citada producción, durante un acto público. Exactamente, lo ha llevado a cabo durante el Congreso Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género.

Sus palabras exactas han sido estas: “Si Rocío no hubiese contado la verdad probablemente no estaría viva. Esto es muy duro, pero es real. Ella intentó quitarse la vida y es un hecho del que se avergüenza absolutamente, pero lo hizo porque no podía más con el dolor”.

“Quería dejar de sentir, por esto el título del documental es Rocío, contar la verdad para seguir viva. Y creo que es importante que lo recordemos. Rociíto es una forma en la que se la conocía en España, algunas personas lo usaban de forma cariñosa y otras lo usaban con guasa”.

En este punto ha dado otro dato importante: “Pero es que Rociíto era el nombre que usaba el agresor justo antes de agredirla. Era una constante y por este motivo a ella que se la llame así le revuelve las tripas y ha sido un error que nos permite contar esto. Por favor, ya no más llamarla de esta manera”.

“Es Rocío Carrasco y se lo ha ganado”.

David Flores Carrasco descubre las reacciones a la petición

El hijo de Antonio David ha visto que la solicitud pública que ha hecho Peces ha generado un gran revuelo en redes sociales. En efecto, ha logrado que muchísimos internautas estén de acuerdo con ella y la respalden. De ahí mensajes como “Brava Anais, claro que ella se lo ha ganado por ser una valiente”.

En esta misma línea encontramos comentarios como “Ole tú”. Y también una larga lista de emoticonos que han dejado otras personas, tales como besos, corazones y aplausos.

Eso sí, David ha comprobado que quienes respaldan a su padre y están en contra de Carrasco también han reaccionado a esta petición de la directora del documental. Y lo que han hecho directamente es volver a atacar a Rocío. Lo han hecho dejándole mensajes como “Siempre será Rociíto”, “La llamaré como me dé la gana” y “La mala madre”.

Sin olvidar otros como “Cuando crezca como ser humano, la cambiaré el nombre. Mientras siga siendo la de toda la vida, faltona, prepotente, chula y barriobajera seguirá siendo la misma”.