Paloma Barrientos podría perder su trabajo por traicionar a Ana Rosa Quintana

Paloma Barrientos podría estar a punto de perder su trabajo dentro de El programa de AR tras confesar, sin querer, que ha estado a punto de traicionar a 'la reina de las mañanas'.

No hay ninguna duda de que esta periodista es una de las profesionales más valoradas dentro de Unircorn Content. Y es que su profesionalidad y años de experiencia han sido suficientes para que Ana Rosa Quintana siga contando con ella para El club social de su matinal.

Pero, además, Paloma Barrientos tiene otro trabajo fuera de los estudios de Mediaset España. Desde hace años, esta conocida comunicadora forma parte del equipo de Vanitatis.

Este jueves 17 de noviembre, Nacho Gay, director de dicho medio de comunicación, ha acudido al plató de El programa de AR para hablar acerca de su debut en el mundo literario de la mano de su primera novela, Urdangarin: relato de un naufragio.

Y ha sido, precisamente, durante la presentación de esta obra cuando Paloma Barrientos ha puesto en peligro su continuidad dentro de este conocido matinal de Telecinco.

Paloma Barrientos cabrea a su jefa

Paloma Barrientos ha conseguido enfadar a Ana Rosa Quintana después de confesar que ha estado a punto de ocultarle una información muy importante acerca de Iñaki Urdangarin.

Durante su visita a El programa de AR, Nacho Gay ha querido compartir con toda la audiencia de Telecinco algunos de los datos y curiosidades que esconde su nueva obra literaria.

En ella, el periodista ha hecho un minucioso repaso sobre cómo ha sido la vida del exduque de Palma durante los últimos cuatro años. Pero, sin duda, lo más interesante de su novela son las historias que recoge sobre su estancia en prisión.

Y es que, según el compañero de Paloma Barrientos, Iñaki no fue un preso más del centro penitenciario de Brieva (Ávila). "Contó con una serie de ventajas por estar solo. Algunas eran comprensibles, pero otras menos, como una televisión o una bicicleta estática para él solo. Tenía refrigerador…".

Además, ha asegurado que el ex Duque de Palma "no tenía una celda común". "Tenía su habitación, su baño y una sala de estar que, al estar solo, la tenía personalizada".

Tras conocer algunas pinceladas de Urdangarin: relato de un naufragio, los tertulianos de El club social han aprovechado la ocasión para hablar sobre los trámites de divorcio de la Infanta Cristina y su todavía marido.

Y ha sido precisamente en este momento cuando Paloma Barrientos ha hecho una confesión que ha dejado sin palabras a la mismísima Ana Rosa, ya que, en un principio, era una información que pensaba compartir en otro medio de comunicación.

"Nacho, te voy a dar un adelanto. En vez de darlo para Vanitatis, lo voy a dar aquí", ha asegurado la periodista, sin darse cuenta del revuelo que se iba a montar a continuación. "Qué fuerte, qué feo eso Paloma", le han recriminado algunos de sus compañeros.

Por su parte, 'la reina de las mañanas' ha querido responder a Paloma Barrientos con un sonado zasca: "Oye, qué pasa, ¿aquí no se te paga o qué?".

"No, hombre, Ana. Me ha venido muy recientemente, me ha venido esta noche. Y además, como venía Nacho, pues ya aprovechamos", ha intentado justificarse, rápidamente.

Finalmente, Paloma Barrientos ha revelado los datos que tenía en su poder. "Sabéis que está pendiente el divorcio y, por lo que me cuentan, las salidas de Urdangarin con su novia son para presionar para ese divorcio", ha comenzado explicando la colaboradora de televisión.

"Bueno, pues ese divorcio puede estar muy cerca por lo siguiente: ellos se casaron con unas capitulaciones que firmaron como capitulaciones reales. Y en todas están de acuerdo, salvo en una, que es el tema económico".

Cuando Paloma Barrientos habla de tema económico se refiere a "dónde está el dinero". "Estamos hablando de un dinero que se cobró en instituciones y de organismos públicos y que eso nunca se ha devuelto. Y estamos hablando de alrededor de 30 millones de euros".