Belén Esteban anuncia que lo hará en un mes y emociona a su hija

Belén Esteban sigue quemando etapas en su recuperación física tras operarse de la tibia y el peroné. Y lo cierto es que cada vez la vemos más tranquila cuando ofrece algún tipo de declaraciones a los reporteros de prensa.

El caso es que este jueves no la veíamos en el plató de Sálvame porque tenía un compromiso ineludible. Uno en el que ha promocionado sus nuevas patatas fritas de Sabores de la Esteban. Dicho acto ha tenido lugar en un supermercado Día de la capital de España.

Belén ha respondido a diferentes temas. Y uno de ellos ha sido cuál tiene pensado que sea su plan para Navidad, que está a la vuelta de la esquina.

Belén Esteban confiesa que queda un mes para llevarlo a cabo

Una radiante Belén Esteban ha dejado claro qué proyectos tiene de cara a estas fechas tan especiales. Ella ha confesado que pasará las Navidades con toda su familia en su casa de Paracuellos del Jarama.

Además, nos ha desvelado el menú que degustarán los suyos en su hogar. Y ha confesado que será ella quien prepare todos los suculentos platos que nos ha desvelado en las últimas horas.

"Cocinaré yo, siempre me toca a mí. Soy de sopa de marisco, ensaladilla, que la hago muy rica, el cabrito, entremeses... lo típico, y mi madre tomará pescado", ha descrito.

"Yo ahora que he engordado mucho y me voy a poner... pero ya en enero adelgazaré, confesaba.

Lo cierto es que a Belén le gusta cocinar a pesar de que muestre cierta indiferencia en sus declaraciones. La 'princesa del pueblo' sabe que el menú que va a preparar hará las delicias de sus familiares como ha pasado todos los años.

Belén emociona a Andreíta tras hablar de su peor año

Estas Navidades van a ser especiales para ella porque llegan al final de un año que ha sido realmente duro para la colaboradora de Telecinco.

"Este año no ha sido bueno por lo que me ha pasado, no me puedo quejar porque siempre hay algo peor. No quise asumir al principio lo que me había pasado, pero ya voy a ir a rehabilitación. Me veo que va muy lento y me han dicho que hasta abril no voy a estar bien", comenzaba explicando.

Sabe que aún le faltan varios pasos más para estar recuperada del todo. "Estoy cansada ya, pero es lo que ha tocado. No acepté lo que me pasó. Era una caída, sí, pero me pasaron muchas cosas", ha lamentado.

"Yo acabaré con Sálvame"

"Me está costando que el hueso llegue a su sitio. La cabeza me ha costado más que lo físico. He estado mucho tiempo triste y eso me ha generado muchos miedos. Luego lo acepté", acaba expresando sobre el revés por el que sigue padeciendo actualmente.

Sobre los deseos para lo que está por venir, Belén es positiva. "Deseo ponerme bien, que no me falte el trabajo, que no me va a faltar porque sigo en Sálvame. Quiero que mi empresa vaya bien, que todos estén bien, que los míos estén bien", ha dicho.

Y es que no se ha olvidado del programa que se lo ha dado todo. "Si algún día tiene que acabarse el programa, yo acabaré con Sálvame. Me siento muy orgullosa de donde trabajo".

"Hay cosas que no me gustan, pero bueno… Yo ahora quiero otras cosas en mi vida, me gusta el trabajo que hago, pero quiero hacer otras cosas", ha concluido su 'speech'.