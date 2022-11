Fidel Albiac causa impacto al explicar qué heredó de Rocío Jurado

Fidel Albiac lleva más de dos décadas soportando las acusaciones de todo tipo que han vertido sobre él el exmarido de su mujer y la familia de ella. Le han señalado como responsable del comportamiento de Rocío e incluso de ser quien ha provocado que se distancie de los Mohedano. Y también se ha venido a indicar que él ha mejorado su economía gracias a la herencia de su suegra, Rocío Jurado.

Sin embargo, ahora, a través de la docuserie de su pareja, se ha descubierto la verdad del legado de la chipionera que llegó a él.

Fidel Albiac sabe que la verdad se ha destapado

El yerno de Rocío Jurado ha visto que en los últimos años los 'enemigos' de su pareja le han acusado de interesado. En concreto, de haber conseguido que su mujer ponga lo que ha heredado de su madre a nombre de él. Y ante esto ahora ella, Carrasco, ha decidido hablar.

Lo ha hecho en el último capítulo de su docuserie, donde ha afirmado: “No lo puede recibir nadie que no sea yo. Es una película que han ido guionizando, se ha dicho 1.500 veces una mentira y, al final, parece que es verdad, pero no lo es. Las cosas de mi madre ni están ni han estado a nombre de Fidel”.

“La herencia de Rocío Jurado, lo mucho o lo poco que es, la he recibido yo. Entre otras cosas, porque no lo puede recibir nadie que no sea yo, que soy la heredera”.

En este punto, se le ha preguntado si los royalties de su madre los cobra ella y al respecto ha sido igual de tajante: “Claro. Los royalties los cobra mi madre y una vez que fallece van a nominativo a su heredera, que soy yo. Eso no se puede cambiar”.

De igual modo, para aclarar todas las acusaciones que se le han realizado a Fidel durante años, se ha querido saber de quién es la finca El administrador. Y Rocío ha expuesto: “Es mía y de la sociedad que es mía al completo. Él no tiene nada que ver con 'La Jurado' económicamente hablando ni con respecto a la herencia”.

Fidel Albiac, el objetivo de los Mohedano

El esposo de Carrasco ha sufrido durante años que la familia mediática de ella e incluso el exmarido lo hayan puesto a él en el punto de mira. Además de acusarlo de haberse beneficiado de la herencia de su suegra, se le ha acusado de manejar a su pareja. Así, Antonio David expuso en un Deluxe en 2019: “Ella está en manos de él y es él el que maneja los hilos”.

Una teoría esta que, como se ha visto en la docuserie, también han mantenido públicamente Amador, Ortega Cano, José Antonio y Gloria Camila. Y esto tiene un motivo, como ha desvelado Paloma García-Pelayo: “Fidel es el objetivo número uno. Proyectan todo ese mal contra él, pero a ninguno le he oído un argumento sólido”.

“Creo que es la única persona que ha sostenido desde el minuto uno a Rocío”.

La opinión de la periodista es compartida por la pareja de Albiac, que no ha dudado en sacar la cara por él. De ahí que ha resaltado que los ataques que su marido ha recibido de los citados es porque “son una banda organizada. Van todos con una misma finalidad, ir contra mí, y hacen ver a la gente que están todos unidísimos”.