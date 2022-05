Olga Moreno comunica un inesperado percance a su hija pequeña Lola

Olga Moreno ha generado un gran revuelo con su reaparición televisiva tras tiempo alejada del foco mediático.

Eso sí, la ex de Antonio David se ha negado a ceder a la presión y ha puesto sus propias condiciones. Para empezar, la ganadora de Supervivientes ha exigido que no le saquen temas personales y se lo ha puesto bastante difícil a Toñi Moreno.

De hecho, llegaba acompañada de su representante, Agustín Etienne, que interrumpía la grabación del programa hasta en tres ocasiones.

| Instagram

Sin embargo, parece que Olga tenía motivos para estar tan distante e incómoda durante su presencia de 'Déjate querer', y es que justo antes había recibido una llamada.

Por lo visto, a la empresaria le daban una mala noticia relacionada con la salud de su madre que tratocaba toda la entrevista.

Además, a eso se suma un momento de gran tensión que vivieron Olga y Toñi a raíz de un comentario que hizo la sevillana.

| Instagram @olgamorenooficial

Y es que en un momento dado, la empresaria hacía referencia a la entrevista que había concedido Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, alegando que le había "gustado mucho".

La presentadora valoraba la predisposición del escultor, que no puso condición alguna y hablaba con total libertad sobre su situación actual. "No como yo, ¿verdad?", sentenciaba Olga dando lugar a una situación bastante incómoda.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Puede que la decisión de Olga de no tratar ningún asunto relacionado con su vida privada, se deba a que siente que ya dijo todo lo necesario en la exclusiva que concedía a la revista Semana.

"Llevo batallando muchísimo por esta relación y sinceramente, creo que no me merecía lo de hoy. Creo que en la vida no se puede luchar contra todo y frente a todo", confesaba respecto a su ruptura con Antonio David.

Los motivos por los que Olga Moreno evita hablar de su vida personal

"Estoy muy harta de tirar de un carro en el que parece que solo estoy yo. Él no está aquí porque ha considerado que tiene que estar en otro sitio", se lamentaba.

A eso se suma que Olga ha visto como el que fuese su marido se ha ido con otra mujer, Marta Riesco, cuando todavía ni siquiera habían firmado los papeles del divorcio.

Algo que la pillaba por sorpresa y que la hacían perder cualquier esperanza de una reconciliación.

| Europa Press

Además, parece que tras conceder aquella polémica entrevista, ha perdido el cariño de sus niños, Rocío y David Flores, que siempre la han visto como una madre.

La primera aseguraba sentirse muy decepcionada con la actitud mostrada por la ex de su padre, ya que en ningún momento le había comentado que iba a hablar públicamente.

Poco después, y ante el revuelo generado con su exclusiva, Moreno rompía el silencio en redes sociales.

"Como sabéis, no me gusta entrar a desmentir o afirmar nada que tenga que ver con mi vida privada, pero dadas las circunstancias y que ya sobrepasan el límite de la lógica, me siento en la necesidad de hacerlo por mi misma", remarcaba.

"Como habréis podido comprobar, hoy aparezco en una portada de una revista sin haberme prestado a ello y sin haber hablado absolutamente con nadie", añadía.

"He repetido muchísimas veces que no voy a hablar y pienso seguir en mi línea", prometía. Algo que ha cumplido a rajatabla.

Ahora, queda por ver qué contará Olga en su esperadísima reaparición televisiva y ver quién es la persona que quiere sorprenderla.

Aunque todo apunta que puede tratarse de alguna de sus hermanas, que han permanecido a su lado en todo momento y han dado la cara por ella.