Bárbara Rey en alerta por la enfermedad que pronostica lo peor

Bárbara Rey es una mujer fuerte y valiente que ha luchado toda su vida contra las adversidades. No obstante hay algo que la paraliza y son los problemas de salud. Cuando hay alguna dolencia de por medio, Bárbara se asusta y se preocupa sobremanera, pues en su memoria hay recuerdos bastante dolorosos.

Sin ir más lejos, lo pasó fatal a causa del COVID-19. Ingresó por una pulmonía bilateral de urgencia y acabó siendo víctima del temido virus. Las secuelas de la enfermedad fueron notables y todavía le persiguen.

Bárbara luchó y, más o menos, se ha recuperado.

| Gtres

Sin embargo, si los problemas de salud se dan en personas de su entorno más estrecho, la cosa se complica. Entonces Bárbara sí que saca su instinto maternal y se vuelca en sus hijos, para que no les falte de nada.

Las últimas palabras de Sofía Cristo, su hija, la han preocupado bastante. A ella y a todos los seguidores que la DJ tiene en Instagram

Bárbara Rey y la fiebre que no cesa

Bárbara ha visto con asombro la foto que ha publicado Sofía en sus redes sociales. Tumbada en una cama, seria y con mala cara, la expareja de Nagore Robles confesaba que su presencia en el Fulanita Fest, pende de un hilo.

Sofía está teniendo intensos episodios de fiebre alta que de momento no sabe a qué atribuir. Asegura que "Covid no tengo" pero que la fiebre no remite, por lo que se encuentra visiblemente decaída y cansada.

La pinchadiscos tenía previsto ir de festival musical este fin de semana. Concretamente al Fulanita Fest que se celebra en Fuengirola durante todo el fin de semana.

En estos momentos, no está para ir a darlo todo durante todo el fin de semana. Bárbara Rey ya se ha puesto en contacto con su hija para ver qué necesita.

Sofía ve dos opciones que pueden darse en las próximas horas:

La primera es "revivir y aparecer rollo Beyonce (...) y aquí no ha pasado nada" o "Acabar hecha un guiñapo en casa y nunca más se supo de Sofía".

La exparticipante de Secret Story bromea asegurando que "solo veían a su madre r por caldo de cocido y jamás pudo contárselo a sus nietos". Decididamente, Cristo no se encuentra muy bien y muestra de ello es que la parte final de su mensaje está plagado de faltas. No sabemos si fruto de la fiebre o de escribir tumbada y sin pulsar bien las teclas del móvil.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Bárbara y Sofía, unidas en los momentos más difíciles

A pesar de que han tenido sus más y sus menos, Bárbara Rey y su hija Sofía pasan por un buen momento. Sofía tiene en su madre un apoyo importante y durante estos últimos años, valora mucho más su figura materna. Su recuperación tras la etapa de adicciones a las drogas que vivió y el hecho de confesar los abusos que vivió cuando era pequeña, la han acercado mucho más a Bárbara.

A su vez, la exvedette ha luchado mucho por sus hijos y ahora, que su vida transcurre tranquilamente en Marbella, está feliz de ver como han encauzado sus vidas.

Es habitual que Sofía viaje hasta la ciudad de la Costa del Sol para ver a su madre, con quien comparte confesiones y secretos. Ahora que su salud no está al cien por cien, es probable que también hable con su madre para que le dé consejos para recuperarse.

Bárbara está viviendo su retiro en una casa que ha comprado recientemente en Marbella. Vendió un chalet que tenía a pocos minutos de su actual vivienda y se ha mudado aquí, donde disfruta del sol y de la playa. Asegura que vive retirada, sin lujos, pero tampoco sin estrecheces y feliz.

Ahora que Sofía está pachucha, Bárbara tiene tiempo para cuidarla y prepararle este caldo que la DJ mencionaba en su particular mensaje en redes.