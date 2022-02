No hay duda de que Isabel Díaz Ayuso es la mujer por excelencia en España. La influencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha subido como la espuma en los últimos tiempos y eso, se nota.

No hay día que no protagonice un titular en cualquier medio. Y es que la política ha conseguido que no solo su trabajo en Madrid sea noticia. Su forma de ser, sus gustos e incluso su forma de vestir llama especialmente la atención de la población española.

| GTRES

Son muchos los años que lleva de lleno dedicándose a la política, pero no fue hasta su ascenso a la presidencia de Madrid lo que le ha llevado al estrellato. Desde entonces, y son ya unos cuantos años, Isabel Díaz Ayuso se ha volcado de lleno en su vocación.

Su actitud durante la pandemia, así como la defensa de Madrid por encima de todo, le ha convertido en la mujer por excelencia. Ella lo asume y, aunque a veces asegure que resulta agotador, también le gusta.

Su famosa entrevista con Jordi Évole

Seguro que recuerdas que, hace tan solo unos meses, se convirtió en la protagonista de las redes sociales tras su paso por el programa de Jordi Évole en La Sexta.

| EuropaPress

Poco tiempo después del duro confinamiento de más de dos meses que vivieron los ciudadanos de España, Ayuso se sentó junto al presentador. Junto a él y delante de varias cámaras de televisión, se sometió a preguntas un tanto peliagudas y personales.

Afortunadamente y contra todo pronóstico, supo salir ilesa. De hecho, fue desde entonces cuando vieron en ella una persona y no una política más.

Pero lamentablemente, no todo han sido cosas buenas las que le han pasado a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso también ha sufrido de lo suyo y, en parte por culpa más dañinos de la prensa del corazón.

El cambio físico de Isabel Díaz Ayuso

No han sido pocas las portadas del corazón que ha protagonizado. Y todas ellas, debido a su brutal cambio físico y sus desamores y nuevas relaciones.

Una de las noticias más llamativas que llevó varios días abriendo las portadas de los medios de comunicación fue sin duda su cambio físico.

| La Noticia Digital

“Adelgazó 10 kilos en cinco meses”, aseguraban. Pero a este brutal cambio se une a los desamores y amores de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los amores y desamores de Ayuso

Otro de los motivos por los que Isabel Díaz Ayuso llama la atención, no es otra que por sus novios. Aunque no suele hablar de ello, las fotografías sí hablan por sí solas.

| La Noticia Digital

Y es que a la política se le ha conocido más de una pareja. Entre ellas, la más llamativa: su relación con el estilista Jairo Alonso. Sin embargo, el que le ha robado el corazón definitivamente no es otro que Alberto, técnico sanitario.

Precisamente es él el que se ha quedado con la boca abierta al descubrir las últimas informaciones de Ayuso. ¿De qué se trata exactamente?

El novio de Ayuso se queda de piedra

Ayuso es la protagonista esta semana de la actualidad informativa después de que confesara que estaba siendo investigada por parte de su partido político. Al parecer, la víctima ha sido el hermano de esta.

| La Noticia Digital

El partido azul llevó a cabo una investigación. ¿El motivo? Conocer si, durante la pandemia, Tomás Díaz Ayuso el contrato de adquisición de mascarillas vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso era ilegal.