La novia de María Casado confirma el secreto a voces de la hija que esperan

María Casado y Martina diRosso son una de las parejas más consolidadas del panorama nacional y están deseosas de que nazca su primera hija. María contaba hace unos días que la retoño que esperan se va a llamar a Daniela. Eso sí, Martina prefería no haber desvelado un detalle como ese, pero finalmente ha contado otro que confirma un secreto a voces.

Martina diRosso ha ofrecido una entrevista desde la mayor sinceridad. Habló de su pareja María Casado, de la maternidad e incluso de su nuevo proyecto musical que ha visto la luz este viernes 24 de febrero.

Hay que recordar que el nombre real de Martina es Cristina Márquez. Y a pesar de intentar preservar lo más posible su vida privada, le han convencido para que hable en una entrevista para una prestigiosa publicación.

María Casado confirma el secreto más escondido sobre su hija

En un primer momento, a la novia de María le preguntaron por su futura hija y si ha compuesto alguna canción dedicada a ella. De momento, esta ha confesado que no ha compuesto ninguna, porque “no le ha dado tiempo entre ecografía y ecografía”.

Lo que ha dejado claro la artista es que “habrá mil canciones para Daniela. Las dos estamos superilusionadas, es algo que deseábamos profundamente. Cuando sientes amor creo que es inevitable ponerle palabras bonitas a ese sentimiento”, se ha abierto en canal Martina.

“Así que sí, a Daniela le escribiré 1500 canciones, seguro”, asegura la joven esta misma semana en Vanity Fair.

Hay que recordar que su relación con Casado se inició gracias a una amiga en común. Desde que están juntas, ambas han encontrado la felicidad en esta relación por lo que no pueden estar más contentas después de aquella presentación de forma inesperada.

“El amor es otra cosa, es acostarte y levantarte feliz”

“María me aporta estabilidad y felicidad en el día a día. Algo mucho más importante que esos picos que alguna vez se pueden tener en una relación tóxica. Van con picos de enamoramiento y se confunde lo que es el amor”, ha confesado en Vanity Fair.

Por si fuera poco, la joven nacida en Tarragona ha sido consciente de lo mucho que le ha aportado y aporta en la vida alguien como María Casado.

“Con María me he dado cuenta de que el amor es otra cosa. Es acostarte y levantarte feliz, tener respeto mutuo, dar y sentir libertad, hablar y entendernos y ser generosas la una con la otra”, sostiene.

Martina diRosso tiene un pilar en su vida con María Casado

Es justo su media naranja, María Casado, la mujer que le da lo que necesita en estos momentos de su vida. Quien le aconseja mejor y opina sobre sus canciones, algo vital para la estabilidad de esta artista catalana.

La novia de la periodista de TVE sabe que la vida les va a cambiar por completo. Por lo que deben ser conscientes de que cuanto antes se adapten a ese rol de madres, todo fluirá mucho mejor en sus vidas.

“Por encima de todo, María siempre me apoya y me anima para que no pierda el foco y tiene mucha confianza en lo que hago”.

“Es un ejemplo más de lo que es el amor, que esa persona te anime, no te juzgue ni te diga cosas negativas. Ahora estoy dedicando muchísimas horas a la música porque voy teniendo conciencia de que luego voy a tener que hacer muchos malabares para poder sostener todo. Va a ser difícil”, finalizaba su charla en profundidad.