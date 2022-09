Nora, la novia de Jorge Fernández, a cuadros al escuchar lo de los hijos en directo

Jorge Fernández es un trabajador incansable, un tipo simpático que siempre tiene una sonrisa en la boca y que ha logrado consolidarse como presentador. Empezó como modelo, profesión que le llevó a ser proclamado Míster España en 1999. Pocos saben que también es licenciado en Educación Física.

Tras proclamarse el hombre más guapo de España empezó su andadura televisiva como presentador, aunque también ha sido actor en alguna serie. En 2006 empezó a presentar La Ruleta de la Fortuna, el mítico programa en el que hay que adivinar frases y palabras haciendo girar una ruleta con premios.

Dieciséis años después, el espacio sigue triunfando en Antena 3, siendo el más visto de su franja horaria. Jorge es el alma del programa y el que reparte juego entre los concursantes, la copresentadora, Laura Moure, y la banda musical.

También le sabe poner un toque de humor, con gracia y espontaneidad. Y es que Jorge es, en la vida real, tal como se muestra en pantalla. Lo saben bien tanto su hijo de 17 años, al que cariñosamente llama, "cachorro" y su actual pareja, Nora Arístegui.

Jorge Fernández es poco amigo de hablar de su vida privada. Algunas cosas, sin embargo, se pueden intuir o directamente conocer a través de los comentarios que hace en su programa

Jorge Fernández y la opinión de los hijos ante la vuelta al cole

Jorge Fernández, en pleno programa, ha dado paso a una de las concursantes para que resolviera el panel oculto. "Empiezan con ilusión el nuevo curso escolar".

La solución era correcta por lo que la chica se llevó el premio correspondiente. No obstante, a Jorge Fernández no le pareció demasiado certera la frase que los redactores escogieron para este panel.

"El que o la que ha escrito este panel no sé si tiene muchos hijos, ninguno yo creo", apuntaba Jorge. "Yo creo que o tienen tres, cuatro, cinco, seis, sete años o si no, no tienen mucha ilusión por empezar. Ya con ocho o nueve años dicen: al cole, ¡Qué rollo!".

La concursante, Sara, discrepaba de la opinión de Jorge Fernández por un motivo bastante sorprendente. "Yo he tenido ilusión por empezar hasta bastante mayor porque me encanta estrenar bolis y cuadernos".

Otro de los concursantes del programa concluyó "como profesor, te digo que no, depende mucho de alumno, pero...".

Jorge Fernández, totalmente recuperado de las dolencias que los últimos tiempos

Salta a la vista que Jorge Fernández está en plena forma a sus 50 años recién cumplidos

Lejos queda la época en la que el exmodelo perdió entre 12 y 13 kilos por una subida de mercurio provocada por el atún. A esto se le añadieron los efectos en su cuerpo causados por la picadura de una garrapata, que desembocó en la enfermedad de Lyme. Todo ello le provocó graves problemas digestivos.

"Cada día me encontraba peor y no daba con el diagnóstico, no podía ni levantar un vaso. Me dolía todo y mi cuerpo rechazaba hasta el agua", afirma Fernández en Men's Health.

Para curarse tuvo que emplearse a fondo en una alimentación estricta y la medicación correspondiente. Además, siempre ha hecho mucho ejercicio, por lo que la práctica habitual del mismo, también contribuyó a que volviera a ganar masa muscular.

"Eso pasa por utilizar herramientas como el ayuno intermitente, que en mi caso concreto, ha hecho que pierda peso, pero que a su vez mejore mi microbiotica", explica.

"He estado tan jodido durante cinco años, con tanta incertidumbre, con tanto sufrimiento, que hay pocas cosas capaces de desequilibrarme de verdad. Ahora mismo, para mí todo es regalo, regalo, regalo... explica agradecido con la vida por haber mejorado notablemente su salud.