¿No sabes cómo vestirte para ir a la oficina? Cristina Pedroche tiene el look perfecto

¿Eres de esas personas a las que les gusta ir bien vestida, incluso para ir a trabajar?. A veces, no sabemos qué ponernos para ir a diario a trabajar en la oficina. Por ello, hoy os traemos el increíble look que se ha marcado la fabulosa Cristina Pedroche. Muy atentos.

Que conste, que no necesitamos tener muchas piezas de ropa si poseemos las prendas necesarias más básicas en nuestro armario. Por ejemplo, una camisa de manga larga, una camiseta sencilla de manga corta, una blazer para destacar e ir elegante... O incluso una falda midi o un vestido, son dos artículos bastante versátiles con los que conseguirás triunfar.

El mejor estilismo de Cristina Pedroche para ir a trabajar

Cristina Pedroche lo ha conseguido. Y es que, la periodista, nos ha mostrado a través de su perfil de Instagram el look que ha llevado para ir a su trabajo. Un estilismo nada complicado y, sobre todo, cómodo.

Al final lo que más deseamos habitualmente para estar horas y horas fuera de nuestra casa es ir cómodas para poder sobrellevarlo mejor. Cristina Pedroche nos ha enseñado cómo se ha vestido para su vuelta al programa Zapeando.

Un look muy sencillo, fácil de copiar y con el que irás bastante bien a la oficina o, por ejemplo, a un plató de televisión como es el caso de ella.

Las piezas que ha elegido Cristina Pedroche para su outfit de oficina

Prácticamente se trata de un conjunto de lo más sencillo. Compuesto en la parte de arriba por una camisa de color azul, tipo oversize, y en la parte inferior un pantalón pitillo de color negro.

Lo único un poco más 'fuera de lo común', que igual no tenemos en nuestro armario, es el calzado empleado por Cristina Pedroche en esta ocasión. Se trata de unas botas de un tipo especial, estamos hablando de un modelo 'Chelsea'.

Por lo general, seguro que todas tenéis una blusa y un pantalón un poco ajustado en vuestra casa. Así, podremos copiar el look que se ha marcado la presentadora para el día a día. Y lo mejor de todo, es que son dos prendas bastante versátiles, cómodas y con las que conseguirás ir estupenda.

Todo un outfit de lo más sencillo, cómodo y estiloso.

Usa accesorios para dar tu toque más personal

Si quieres añadir algún complemento a tu look para destacar un poco y aportar ese toque personal, arriésgate. Cristina Pedroche, por ejemplo, ha optado por agregar a su estilismo un cinturón de color negro que tiene un detalle con el que consigue destacar. Este tiene una hebilla de color dorado, que resalta bastante.

Además, Cristina Pedroche colocó el cinto alrededor de la camisa, aproximadamente a la altura de la cintura, para dar un toque rompedor y diferente. Cabe mencionar, que debajo de la propia camisa, la periodista llevaba un top en tono oscuro, negro por si se pudiese llegar a ver al tener la camisa un poco abierta.

La presentadora quiso ultimarlo con dos cadenas también de color dorado. Estas iban a juego con el cinturón y añadió unos numerosos piercings. En lo que respecta al maquillaje, se decantó por un make up un poco atrevido con unas cejas bastante marcadas y unas pestañas muy largas.

Los labios los llevó color nude, con la finalidad de no sobrecargar el make up, ya que lo ideal fueron los brillantes de color naranja que agregó sobre su lagrimal. Cristina Pedroche decidió ir con la raya al lado y unas ondas no muy marcadas.