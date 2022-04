Nacho Palau confirma la delicada situación de sus hijos y lanza la advertencia final

Nacho Palau, el escultor más famoso de la prensa rosa, ha tomado una decisión que marcará un antes y un después en la crónica social. Será el concursante estrella de Supervivientes 2022, el programa con el que Telecinco pretende recuperar el éxito perdido.

Recordemos que la cadena no atraviesa un buen momento y el exnovio de Miguel Bosé se ha convertido en la gran esperanza de Mediaset España.

Nacho Palau ha estado al lado de Miguel Bosé más de 26 años, pero en 2018 decidieron tomar caminos diferentes y ahí cambió todo. Tuvieron cuatro hijos en común, aunque el cantante defiende que solamente son suyos los dos mayores: Diego y Tadeo. El escultor valenciano está luchando para que la justicia vuelva a unir a la familia, pero su estrategia no ha quedado ahí.

| Europa Press

Nacho Palau, según informa el portal JALEOS, quiere contar su versión de los hechos en Supervivientes porque se siente en deuda.

Miguel ha hablado con muchos periodistas y no le ha dejado en buen lugar, así que ahora le toca a él pasar a la acción y luchar por sus hijos. Ivo y Telmo, los pequeños de Palau, están orgullosos de su padre y ven con buenos ojos que empiece a trabajar en Telecinco.

Nacho, siguiendo las informaciones publicadas, ha atravesado una situación económica complicada que ha terminado afectando a Ivo y Telmo.

Los jóvenes estaban acostumbrados a vivir rodeados de comodidades y dejaron atrás los lujos cuando Bosé decidió separarse. Debemos aclarar que el escultor no quiere basar su concurso en hablar de su familia, aunque sí quiere matizar ciertos aspectos.

Nacho Palau podría ganar Supervivientes 2022

Nacho Palau es un rostro bastante popular dentro de la prensa rosa, pero él nunca ha dado entrevistas para hablar de su vida privada. Su estancia en Honduras será comentada por todos los medios de comunicación, así que se convertirá en el protagonista de Supervivientes.

Los expertos aseguran que tiene muchas posibilidades para ganar el juego, teoría que su entorno ha respaldado en JALEOS.

| TELECINCO

Palau cuenta con el apoyo de sus seres queridos y alguien que le conoce bien ha roto el silencio para desvelar cómo afronta la aventura. El exnovio de Miguel Bosé ha firmado el contrato “con la letra pequeña bien leída” porque no tiene experiencia en el negocio. Pero afronta el reto con “fuerza, ilusión y seguridad” porque sabe que la victoria haría muy felices a sus hijos.

El valenciano, según su círculo de amistades, quiere trabajar en Telecinco para “asegurar un poco más el futuro de sus hijos Ivo y Telmo”.

Los jóvenes han notado un cambio en su ritmo de vida, aunque nunca les ha faltado nada porque su padre es un hombre luchador. “Tiene un trabajo muy apañado que le da una remuneración bien para vivir como él vive en Chelva, muy modestamente”.

Nacho Palau guardará las formas, pero contará la verdad

Nacho podría haber asustado a Miguel Bosé, pues su participación se ha convertido en la amenaza final. Hasta ahora todo el mundo sabía la versión del cantante, una persona bastante influyente en los medios de comunicación. Pero el escultor se ha propuesto contar su versión y es posible que su testimonio se convierta en la pesadilla de Miguel.

El entorno de Palau ha explicado en JALEOS qué pretende hacer en Supervivientes: “Contar su historia con Miguel, hablar de su vida. Le falta hablar a él y que el público valore quién dice la verdad. No quiere hacer daño, solo que se sepa su verdad”.

El cantante podría haber interpretado el gesto de su expareja como una advertencia, pero Palau no pretende ofender a nadie. “Ha dejado claro que quiere hablar de su vida, pero no contar detalles de otros Bosé que no sean Miguel porque respeta a esa familia”. El escultor tiene buena relación con el clan, de hecho se ven con relativa frecuencia.