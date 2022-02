María Patiño se va de la lengua y cuenta con quien se acuesta su jefe en Telecinco

María Patiño, rostro conocido de La Fábrica de la Tele, ha revelado, sin quererlo, información muy jugosa con respecto a sus jefes. Todo acontecía en Sálvame Lemon Tea, el reciente estrenado espacio de Telecinco que copresenta junto con Terelu Campos.

En el programa, Terelu y María Patiño analizan las últimas noticias del corazón. Desde la ruptura de Rocío Flores y Manuel Bedmar hasta los 'útiles consejos' de periodismo de Marta Riesco. Siendo esta última la causante de que a Patiño se le escapara información personal sobre los directores del programa.

María Patiño revela cuál ha sido su 'suerte' en el ámbito profesional

"¿Sabes la suerte que he tenido?" comenzaba la presentadora de Sálvame Lemon Tea a punto de contar algo muy importante que nadie se esperaba. "Te lo digo de verdad porque me lo han querido echar en cara... (la suerte que he tenido es) que la mayor parte de mis jefes son gais".

Con esta frase la periodista gallega 'sacaba del armario' a sus jefes como contestación a algunas de las declaraciones de Marta Riesco. Entre los dudosos consejos periodísticos que proporcionó la ex de Antonio David estaban perlas como: ducharse, peinarse o maquillarse. Tampoco se cortó en señalar que la gente que tiene un buen puesto es por enchufe.

Con un tímido "¿lo puedo decir, no?" a su compañera de mesa verbalizó la duda de si debía o no compartir esta información tan personal ante toda España. Terelu, ajena a las intenciones que tenía María, soltó un simple "no lo sé".

Tras esta bomba, María Patiño prosiguió "bueno, hay algún hetero, eh..., pero el hetero no tiene mucho poder". La hija de la Campos no pudo evitar taparse la cara, romper a reír y a aplaudir ante las ocurrencias de su compañera.

"¿Qué no tiene mucho poder?" comentó incrédula Terelu ante la afirmación de la gallega, que bastante tiene con las peleas de Alejandra y su novio. Pero María volvió a reafirmarse en sus declaraciones diciendo que quienes tienen más poder son los hombres homosexuales de la organización.

Acto seguido, Patiño mencionó a Bárbara Rey y las insinuaciones que la conocida actriz y vedette hizo sobre cómo había llegado hasta allí. Las palabras de la periodista fueron contundentes: "Como tuviese yo que hacer un trabajito manual me iban a decir que no".

Pero el plató de Sálvame y las referencias al sexo homosexual de los mandamases del programa no se quedaron ahí. El afectado en esta ocasión fue Valldeperas, director del formato.

La cosa empezó con Kiko Jiménez, ex de Gloria Camila. En su intervención, reveló que Amador Mohedano culpaba a Mediaset, a Sálvame y a David Valldeperas de su ruptura con Rosa Benito.

Sin embargo, el dato más impactante que dio fue que el hermano de Rocío Jurado tenía un perro al que había puesto como nombre Valldeperas. Un ejemplo fehaciente de la inquina que le tiene al ser el animal grande y de aspecto peligroso.

Kiko Hernández no tardó en sacar a la luz una anécdota al respecto. Se trataba de un mensaje que Amador le había dejado a Valldeperas a través de un redactor. "¿Por qué no le dices a Valldeperas que cuente (...) las veces que se ha comido 'cosas' para llegar donde está?".

De esta sutil forma, el colaborador de Sálvame hacía alusión al uso del sexo oral para trepar profesionalmente. La contestación de Valldeperas en aquel momento supuso fue un 'zasca' en toda regla: "Ni en cinco horas te podría decir cuántas me he comido".

Lo cual refuerza las declaraciones que ofreció María Patiño al inicio de esa tarde.