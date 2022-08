Miguel Marcos, inquieto al descubrir lo que está haciendo un cantante con Andreíta

Si hay alguien que es muy importante en la vida de Andrea Janeiro, ese sin duda es Miguel Marcos. El conductor de ambulancias entró en la vida de Belén Esteban y Andrea cuando esta última aún no había cumplido la mayoría de edad. Es por eso que la preocupación de Miguel no es ninguna tontería.

Para él, Andreíta es como su hija y no va a permitir que nada ni nadie se meta con ella. Esta vez, la culpa la tiene un cantante que ha sobrepasado los límites.

Miguel Marcos, muy descontento

Fue Belén Esteban, después de volver a los platós tras someterse a una operación delicada de tibia y peroné, la que lo gritó a los cuatro vientos. “Si no llega a ser por Miguel no sé qué hubiera sido de mí”, explicaba. La colaboradora afirmó que tras caerse en directo y romperse el pie, lo pasó muy mal y estuvo insoportable.

Tuvo enfrentamientos con Miguel, pero este, asegura, ha sabido llevarla. Su relación se encuentra en su punto más álgido y eso que, desde los pasillos de Telecinco, aseguraban que había crisis.

Miguel Marcos protagonizó durante meses las portadas de todos los medios de comunicación al tener un desliz los primeros meses de relación. Los cuernos fueron el motivo por el que la de Paracuellos estuvo a punto de romper con él.

No obstante, la pareja ha sabido sobreponerse y, a pesar de lo que supone tener una mujer que trabaja en televisión, Miguel Marcos lo está llevando muy bien.

Él no ha perdido la ilusión, está muy enamorado y hace lo que más le gusta: ser conductor de ambulancias y ayudar a la gente. Pero no es solo su relación con Belén lo que le hace ser el hombre perfecto. Con Andrea Janeiro, mantiene una relación muy especial.

Con ella siempre ha sido diferente, desde el primer momento tuvo una conexión y desde entonces guarda una muy buena relación. Miguel le apoya en todo y no se pierde ni uno de sus eventos importantes, como su graduación, celebrada hace unas semanas.

Miguel saca las garras por Andrea

Si algo tiene Miguel es que defiende a los suyos a muerte. El conductor de ambulancias protege a su familia y no permite que nada ni nadie les amargue. Es por eso que en las últimas horas el conductor de ambulancias es noticia.

Al parecer, no le ha gustado nada que un cantante famoso de España hablara delante de las cámaras de su niña. Hablamos de Mario Vaquerizo que, aprovechando su vuelta a los escenarios, ha hablado de todo.

Sin embargo, no se ha limitado solo a hablar de su gira y de su mujer, Alaska. Esta vez ha sido diferente porque ha hablado de Belén Esteban y de la hija de esta. Aunque no han sido declaraciones incendiarias, este detalle no habría gustado a la familia.

Las declaraciones que descolocan a Miguel

Mario Vaquerizo lleva semanas siendo protagonista de los titulares por una supuesta separación con su mujer, Alaska. Aprovechando su presencia en la fiesta de las Palomas, en Madrid, negaba esta noticia rotundamente.

Aprovechaba para asegurar que mantiene una relación muy estrecha con Belén Esteban y confirmaba que está muy orgulloso de ella. De la colaboradora y de Andrea Janeiro, de quién también ha hablado.

“Andrea es amiga mía y Belén demuestra lo buena madre que es. Da a su hija muy buena educación y le ha inculcado que haga lo que quiera. Está estudiando idiomas, Andrea es una niña muy disciplinada”, explicaba.

Aunque estas declaraciones han puesto en muy buen lugar a su mujer y la hija de esta, Miguel está inquieto. Si lo ha hecho Mario Vaquerizo con quien guardan muy buena relación, ¿quién será el siguiente?

Por el momento, Miguel Marcos no moverá ficha, a la espera de que nadie más sobrepase los límites.