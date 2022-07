Lourdes Montes, inquieta por la noticia que ha recibido Fran Rivera en plena ruptura

Lourdes Montes es uno de los rostros más emblemáticos de la prensa del corazón y se ha ganado a pulso el respeto del gran público. Ha concedido varias entrevistas, pero siempre protegiendo lo que más quiere: su vida privada y su relación matrimonial. No tiene nada que esconder, pero hay temas que prefiere no tratar para no generar ninguna polémica.

Lourdes Montes es consciente de que su marido ha roto con Julián Contreras, el hijo pequeño de Carmen Ordóñez. El escritor confesó durante la promoción de su último libro que no tenía contacto con Fran, a pesar de que no le guardaba ningún rencor. Aclaró que no compartía este dato por generar polémica, simplemente pensaba que debía ser sincero.

Lourdes conoce bien a Fran Rivera y sabe que no se siente cómodo hablando de ciertas situaciones en los medios de comunicación. El atrevimiento de Julián no ha hecho más que agrandar las distancias familiares, pero hay algo que lo ha cambiado todo. El hijo de Carmina ha dado una noticia importante: en el pasado, tuvo problemas de salud mental.

Lourdes podría estar preocupada, pues Fran no se ha desentendido de su hermano, a pesar de que la relación esté rota. El testimonio de Julián ha desestabilizado al torero, quien nunca alimentará el escándalo delante de ningún periodista. Es muy prudente y sabe que lo más acertado es solucionar los problemas en privado, no es amigo del escándalo.

Fran Rivera desconocía todo lo que ha sufrido Julián Contreras después de fallecer Carmen Ordóñez, la situación fue muy grave. El escritor ha reconocido que pensó en quitarse la vida, pero cambió de idea porque esa opción “siempre es un error”. Sin embargo, estaba tan desesperado que llegó a escribir varias cartas de despedida, 400 exactamente.

Lourdes Montes ha tomado una decisión

Lourdes es una gran abogada y no tiene necesidad de estar pendiente de conflictos que no le pertenecen, aunque siempre quiere ayudar. Lo hará en la sombra para no verse salpicada por ningún escándalo y no parará hasta que su esposo esté mejor de ánimo. En la familia Rivera están sucediendo demasiadas cosas y es normal que el diestro esté algo desconcertado.

Montes ha tenido oportunidad de escuchar atentamente el testimonio de Julián, quien ha dado un paso adelante para confesarlo todo. “Me tiré un año entero pensando sistemáticamente que mi vida tenía que terminar”, ha declarado recientemente. Por fortuna, pidió ayuda a tiempo y consiguió solucionar sus problemas, pero sus declaraciones siguen siendo dolorosas.

Fran Rivera no esperaba recibir una noticia tan dura: su hermano ha estado realmente grave y, actualmente, no se hablan. Contreras ha matizado algo: no tendría problema en reencontrarse con Fran, aunque no es algo que le robe el sueño. Tiene una edad y ha asumido que cada uno tiene su vida, insinúa que no se ha sentido apoyado en determinados momentos.

Lourdes Montes descubre que la situación es grave

Lourdes sigue asimilando lo que ha pasado, pues desconocía que la situación era tan delicada. El hijo de Carmen Ordóñez ha perdido el miedo y quiere confesar su pesadilla para intentar ayudar a los demás. “Yo no tuve terapia por el miedo al rechazo, solo me trataba el psiquiatra”, explica intentando dar visibilidad a la salud mental.

Montes apenas ha tenido contacto con su cuñado y ahora mucho menos, pues Fran Rivera y él han decidido romper los lazos familiares. Sin embargo, el torero siempre estará ahí para ayudarle cuando lo necesita, lo ha hecho en otras ocasiones. Actualmente, la relación no está bien, pero el entorno no ha perdido la esperanza y quizá todo se arregle en un tiempo.