Miguel Marcos descubre la mentira de Belén Esteban y ella desaparece de repente

Miguel Marcos trabaja como técnico de ambulancias, es un hombre discreto y no se siente cómo siendo el centro de la noticia. Pero entiende que está casado con Belén Esteban, así que es inevitable hablar de él en determinadas ocasiones. Ha salido a la luz que una información que dio la colaboradora no se corresponde con la realidad y el público se ha dado cuenta.

Miguel Marcos ha descubierto que su mujer no ha contado la verdad en un tema que afecta de forma directa a Antonio David Flores. Según la ex de Jesulín de Ubrique, el antiguo colaborador de Sálvame iba a reaparecer al lado de Marta Riesco el viernes 8 de abril. Aseguró que iban a posar para formalizar su noviazgo, pero esto nunca se ha producido.

| GTRES

Miguel sabe que Belén ha desaparecido de Viernes Deluxe después de dar esta información errónea, aunque los hechos no están relacionados. La tertuliana está centrada en su faceta de empresaria y actualmente está promocionando nuevos productos. Lo más probable es que no haya asistido a su cita como colaboradora debido a otros compromisos profesionales.

Miguel confía en su esposa, de hecho disfrutan de una estabilidad envidiable y se han convertido en una pareja icónica. El problema es que Belén Esteban cada vez tiene más detractores y recientemente le han acusado de mentir en un tema bastante serio. Ha dado una información de Antonio David y el tiempo ha demostrado que no estaba en lo cierto.

Miguel Marcos, mudo tras la inesperada ruptura

Miguel, al igual que el resto de espectadores de Ya son las 8, programa que ha publicado la exclusiva, está desconcertado. Marta Riesco ha hablado alto y claro para desvelar que ya no está con Antonio David, así que lo que contó Belén no es cierto. El exmarido de Olga Moreno no ha posado con Marta el día que la reportera celebraba su fiesta de cumpleaños.

| Telecinco

Belén Esteban ha fallado y después no ha dado explicaciones en Viernes Deluxe, espacio en el que colabora de forma habitual. La audiencia le sigue bastante y pensaba que aprovecharía esta oportunidad para contextualizar su información. Mientras tanto, Marta se ha convertido en la protagonista de Telecinco porque parece que ha tomado una decisión fundamental: dejar a Antonio David.

La tertuliana de Ya son las 8 organizó una fiesta para celebrar su cumpleaños y Esteban aseguró que Antonio David iba a asistir. No ha sido así, de hecho ese ha sido el motivo de la ruptura de la pareja. Belén ha desaparecido de Viernes Deluxe, pero quizá sepa lo que ha pasado y pueda demostrar que su intención no era mentir.

“Me habría encantado que estuviese aquí, yo cambié mi día de cumpleaños para que estuviese porque no podía estar el martes. Tampoco ha podido estar hoy y hay cosas que no dependen de una misma”, empieza diciendo Riesco. “Para mí es un golpe muy duro y creo que no voy a poder continuar mi relación después de esto”, sentencia.

Miguel Marcos sabe que Belén ha vuelto a triunfar

Miguel está orgulloso de su mujer porque sabe que en poco tiempo ha logrado dejar atrás su mala fama televisiva. La ex de Jesulín de Ubrique se ha convertido en una empresaria de éxito, de hecho cada vez está más lejos de la pequeña pantalla. Su repentina desaparición del Deluxe quizá tenga que ver con los nuevos proyectos que tiene su empresa.

Belén Esteban no se ha cansado de pedir que los medios dejen de lado a su esposo, el conductor de ambulancias más famoso. Lo cierto es que él es un hombre prudente y siempre trata a los reporteros con mucha educación. El problema es que cualquier cosa que haga genera interés porque está relacionado con una persona bastante influyente.

Laura Gutiérrez, la presunta amante del novio de Rocío Flores, se ha sentado en Viernes Deluxe y los espectadores pensaban que Belén estaría. Supuestamente maneja mucha información sobre la familia, así que debería haber entrevistado a la joven. Pero no ha sido así, ha desaparecido del programa de repente.