Eva González reconoce los rumores al descubrir que hay nuevas fotos

Eva González está viviendo unos momentos muy convulsos en los últimos tiempos. Por ello, la presentadora de La Voz se ha refugiado en el trabajo, donde no le va nada mal. En los últimos días, Eva daba la mejor de las noticias posibles al reconocer los rumores de que ella será la imagen de las Fiestas de Primavera de Sevilla 2023.

A través del cartel oficial, hemos podido ver a una Eva González pletórica que no puede estar más contenta por esta gran noticia. Y es que si hay alguien que ame Sevilla, esa es Eva González.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Eva González, nueva imagen de las Fiestas de Primavera de Sevilla

Eva González tiene muchos motivos para sonreír ahora mismo. La presentadora no puede estar más feliz tras conocer que era elegida como imagen de las Fiestas de Primavera de Sevilla. Mucho se había rumoreado en los últimos meses sobre si ella sería finalmente la elegida.

| Twitter

Ahora, Eva ha confirmado dichas especulaciones y lo ha hecho por todo lo alto. La pasada semana, la presentadora acudía al acto oficial de presentación. Eva González reconoció, junto al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que estaba muy ilusionada:

“Es un orgullo y estoy emocionadísima, pero reconozco que cuando me llamaron me dio vértigo”, revela la modelo sevillana.

“Pensé que iba a estar en una esquina del cartel y cuando lo vi no me lo podía creer”, confesaba Eva.

🔴 Eva González se lo deja MUY CLARO a Cayetano Rivera tras la última foto

En el evento, la modelo no podía evitar mostrar la emoción que tenía. Además, el día del acto, la presentadora contó con el apoyo de sus seres queridos y amigos. Eso sí, Cayetano no estuvo presente en la ceremonia. En la presentación se reveló el maravilloso cartel donde sale una Eva González vestida con un traje de flamenca, color rojo pasión.

Nos podemos hacer a la idea de la ilusión que le tuvo que hacer a la modelo poder verse como imagen oficial de su tierra.

Esto ha sido un auténtico chute de energía para la modelo, quien no ha atravesado unos momentos nada fáciles tras su separación con Cayetano Rivera.

Un detalle que no ha pasado por alto es que su ex cuñada, Irene Rosales, recurría a las redes sociales para compartir dicho cartel. Todo apunta a que, aunque ya no son familia, sí siguen teniendo una gran relación de amistad.

La nueva vida de Eva González

La nueva vida de Eva González ya ha dado comienzo. Parece que la calma está llegando de nuevo a la modelo tras unos meses muy difíciles. Para Eva no es plato de buen gusto que su nombre acapare titulares en la prensa rosa, la modelo se ha enfrentado a una vorágine mediática muy grande.

| GTRES

En las últimas semanas, se ha especulado mucho sobre un posible acercamiento entre ambos, aunque todo apunta a que se tratarían de puras especulaciones. La modelo ha optado por hacer caso omiso a todo esto, y no se ha pronunciado al respecto.

Ahora, la presentadora está centrada al cien por cien en su trabajo como presentadora y empresaria. Pero sin duda alguna, su mayor preocupación es su hijo Cayetano.

Desde que se anunció la separación de la pareja, tanto el padre como la madre han hecho todo lo posible para trastocar lo menos posible la estabilidad del menor.