Melendi, en peligro después de desaparecer con dos mujeres y regresar 'hecho polvo'

Ramón Melendi, más conocido por este último nombre, se ha visto salpicado por un escándalo que no ha dejado indiferente a nadie.

El cantante, siguiendo la información del programa Socialité, ha organizado una fiesta nocturna en un conocido hotel de Barcelona. Supuestamente desapareció con dos mujeres gran parte de la noche y cuando le volvieron a ver “estaba hecho polvo”.

Melendi ha atravesado momentos realmente complicados a lo largo de su trayectoria profesional, pero todos pensaban que había cambiado.

Cuando comenzó su andadura en la industria musical protagonizó un altercado que nadie olvida: su discusión en un avión. Siguiendo los datos del portal Informalia, en 2007 fue detenido por organizar un revuelo que alborotó a la tripulación de una aeronave.

Melendi asumió que tenía un problema relacionado con los malos hábitos y se puso en manos de especialistas para solucionarlo. Habló abiertamente de lo que le sucedió en el vuelo destino a México, pues el primer paso es asumir el conflicto. Todos pensaban que el cantante había dejado atrás su época conflictiva, pero supuestamente podría haber vuelto a las andadas.

El cantante explicó qué fue lo que sucedió exactamente en el avión para evitar que los espectadores especularan sobre un tema tan serio. “Nos emborrachamos en el mismo aeropuerto y discutimos porque nos requisaron unas botellas de alcohol. Yo estaba en una época rebelde de mi vida y a mí no me llama borracho ni mi padre”, explicó años después del incidente.

Melendi, acusado de organizar una fiesta en Barcelona

Ramón Melendi, siguiendo la información publicada en Socialité, ha estado en Barcelona y ha aprovechado para disfrutar del ocio nocturno. Aseguran que ha organizado una fiesta en un hotel y varios testigos dicen que le vieron acompañado de dos mujeres. Debemos recordar que el artista está casado con la bailarina Julia Nakamatsu, con quien tiene hijos en común.

El famoso cantante ha hablado abiertamente de los problemas que ha tenido, de hecho su testimonio ha sido un referente para muchos. “El incidente del avión es el punto de inflexión para que yo comenzase a cambiar mi vida”, desveló en una ocasión. Actualmente es padre de cuatro hijos, motivo por el que decidió dejar atrás determinadas costumbres.

Ramón, como le llaman sus seres queridos, es un hombre normal que no se ha dejado influenciar por el mundo de la fama. El portal Informalia especula con la posibilidad de que haya retomado su pasión por el ocio, aunque no hay nada demostrado. Debemos dejar claro que el programa Socialité no ha aportado las imágenes del artista acompañado de las dos supuestas mujeres.

Melendi reconoció sus problemas: “Soy adicto”

Ramón Melendi siempre se ha caracterizado por ser un hombre sincero, de hecho las letras de sus canciones son testigo de su biografía.

Tiene un talento innegable que ha viajado de generación en generación hasta llegar a lo más alto. La información que ha dado Sociaité no cambiará este mérito, pero sí podría poner en peligro su impecable imagen pública.

El marido de Julia Nakamatsu ha sido señalado por haber organizado una supuesta fiesta en Barcelona y las redes sociales han reaccionado. Este atrevimiento no supone ningún problema para él, pues hace mucho que dejó atrás su alocado ritmo de vida.

"Las sustancias me despojaban de todo lo humano que me habían dado mis padres. Soy mejor persona desde que soy padre. Yo soy adicto, hay consumidores sociales, pero yo no soy así", desveló en una de sus entrevistas.

El artista ha cambiado de vida, independientemente de que siga protagonizando revuelos. Tiene claro qué cosas no debe hacer: “No puedo probarlo, soy un enfermo crónico”. Sus fans han demostrado que están a su lado después salir a la luz la presunta fiesta que le ha puesto en peligro.