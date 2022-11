Marta López confiesa dónde viven sus hijos y causa impacto

Marta López es un rostro conocido de Telecinco del que conocemos muchos aspectos de su vida, como su trabajo o sus relaciones amorosas. Y de todo ello da cuenta tanto en televisión como en sus redes sociales, donde ahora ha mostrado algo inesperado. Ha procedido a compartir imágenes de su casa, para enseñar dónde viven ella y sus tres hijos.

Unas fotografías que han dejado claro que la exconcursante de Gran Hermano reside en una cómoda y moderna vivienda en Madrid.

Marta López presume de vivienda

La colaboradora de Sálvame es madre de tres pequeños. Jorge y Teyo son fruto de su matrimonio con el futbolista Jorge Cabeza. Y Javier, que nació en el seno de una relación que mantuvo con un empresario extremeño del mismo nombre.

Los menores viven con ella en una casa espectacular que ahora no ha dudado en mostrar a sus seguidores en redes. Se trata de una vivienda sita en Aravaca, a las afueras de Madrid, que precisamente empezó a reformar a comienzos de año.

Hasta ahora nos había enseñado a través de Instagram su terraza, algunos de los muebles que había comprado para su comedor e incluso estancias como el recibidor o el dormitorio. Y esta semana lo que ha querido es dar a conocer lo encantada que está con la zona a la que ha dado forma para relajarse y desconectar. Así, ha compartido una fotografía de un rincón con un sofá en el que se olvida de todos los problemas.

| Instagram @martalopeztv

De igual modo, ha mostrado que el salón lo ha dividido en varias áreas, como la dedicada a ver la televisión o el comedor. Y estas instantáneas y vídeos han servido para dejar de manifiesto que sus pequeños crecen en un hogar moderno y confortable. Un hogar donde tienen protagonismo el color blanco, grandes ventanales y muchos elementos decorativos, tales como alfombras, espejos, lámparas y cuadros.

Con todas estas publicaciones, realizadas vía stories, Marta ha dejado de manifiesto que está encantada con su casa.

| Instagram @martalopeztv

Marta López vive un momento muy complicado

La exnovia de Efrén Reyero ha presumido en redes de su casa, de la que está muy orgullosa. Una casa en la que encuentra la paz que necesita para afrontar los duros momentos que atraviesa. Nos estamos refiriendo a que su amistad con Kiko Hernández está bastante fría y a que su padre se encuentra enfermo.

Pero, además, parece que todavía no ha superado por completo su reciente ruptura con Rubén Gaha. Por este motivo, hace unos días compartió un vídeo de sí misma visiblemente emocionada por 'culpa' de haber visto la película Voy a pasármelo bien. Decía: “Estoy gilipollas y no sabéis hasta qué punto”.

“Me he puesto la peli de los Hombres G para escuchar las canciones y cantar y lo que menos me imaginaba es que fuera una historia de amor. Me he tirado media película llorando. Estoy muy sensible y no puedo ver filmes de amor”.

| GTRES

Vamos que todas las circunstancias citadas hacen que Marta no esté viviendo su etapa más feliz. No obstante, intenta sacar fuerzas como sea. De ahí que ha escrito en redes: “Y si mi mundo se cae mil veces, lo vuelvo a construir más fuerte”.

Esta frase ha motivado que muchos de sus amigos y fans le hayan mandado mensajes de ánimo. Ejemplos son “Quien se cae y se levanta es mucho más fuerte que quien nunca se ha caído. Eres un Ave Fénix y ya has empezado a volver a usar las alas”.