Terelu Campos destapa sin querer que Lydia Lozano dejará Sálvame

Terelu Campos ha recuperado el poder mediático que nunca debió perder y actualmente es una de las presentadoras más fuertes de Telecinco. Trabaja con Lydia Lozano, quien también tiene mucho peso dentro de la cadena, tanto que cada vez está más lejos de Sálvame. Las redes sociales han animado a la colaboradora a abandonar el programa y ella tiene una oferta.

Terelu Campos ha destapado por error el futuro de Lydia en Sálvame, pero ha sabido disimular su fallo a la perfección. La periodista le ha pedido paso para comentar una noticia y Campos le ha cortado porque debía dar paso a otro vídeo. “Perdona, tenemos que seguir”, le ha dicho a su compañera intentando que no hubiese una guerra entre ambas.

Terelu se ha dado cuenta de que no es la primera vez, es cierto que le ha quitado la palabra a su colaboradora varias veces. Sin embargo, todo responde a las exigencias del guion, no tiene nada personal en su contra, de hecho son amigas fuera de la tele. “No lo hago siempre”, ha comentado justificándose y mirando a Lozano con el rostro serio.

“No te preocupes, ya hablaré, ya me darán minutos en otro sitio para hablar”, ha respondido Lydia Lozano en tono contundente. En ese momento han saltado todas las alarmas: tiene otra oferta para mudarse a un programa de la competencia. Terelu, haciendo gala del sentido del humor que le caracteriza, ha bromeado con el nombre del citado espacio: Y ahora Lydia.

Campos se ha quedado de piedra con la noticia, nadie pensaba que la canaria estuviera barajando otras ofertas. Por todos es conocido que el futuro de Sálvame tiene los días contados, cada vez genera menos audiencia y Telecinco quiere hacer cambios. “Te quieres ir”, ha asegurado su compañero Rafa Mora intentando saber más sobre la historia.

Terelu Campos consigue que Lydia Lozano lo cuente

Terelu ha destapado uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos: la tertuliana más querida podría dejarlo todo. Es evidente que tendrá que salir del programa antes o después porque el espacio cada vez tiene más problemas. Según ha salido publicado, el nuevo director de Mediaset quiere reducir Sálvame a dos o tres horas diarias.

Lydia deberá dejar el espacio porque es una amante de la televisión y quiere continuar con su carrera, pero todavía no ha decidido nada. “Lo voy a contar, pero ahí no me va a cortar nadie”, ha advertido la canaria visiblemente molesta. Aunque no ha especificado si aguantará hasta el final o si se irá a su nuevo programa antes del fin de Sálvame.

Campos ha rebajado el tono, “no te preocupes”, le ha dicho a su compañera, pero ya es demasiado tarde. Las redes se han plagado de comentarios animando a la mujer de Charly a tomar la decisión. Hay muchas teorías encima de la mesa, pero ninguna está confirmada por la protagonista.

Terelu Campos ha hecho un gran esfuerzo

Terelu ha escrito en su blog de Lecturas, titulado Lo que nunca conté, que en ocasiones ha tenido que medicarse para ir a Sálvame. Asegura que este tratamiento, que tenía que seguirlo por otro asunto, le ha ayudado a superar muchas situaciones. Ella mejor que nadie entiende a Lydia, ambas han sufrido mucho por los problemas del programa.

Campos también tendrá que dejar las tardes de Telecinco si Sonsoles Ónega sigue avanzando. La presentadora de Antena 3 ha ganado mucho terreno y su espacio es el más exitoso del momento. Pero la hija de María Teresa sabe que todos pueden tener su sitio, así que no tiene miedo.