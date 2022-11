Alba Santana confirma que el amigo especial de su madre ha vendido lo más íntimo

Alba Santana se ha quedado sin palabras al ver las últimas declaraciones que ha hecho uno de los grandes amigos de su madre. Y es que todo apunta a que se acaba de dar cuenta de que este conocido periodista ha utilizado su recuerdo para promocionar su nuevo proyecto.

No hay ninguna duda de que la muerte de Mila fue un mazazo para toda su familia. Durante varios meses, todos sus seres queridos estuvieron luchando con la comunicadora contra su enfermedad.

Finalmente, la madre de Alba Santana no pudo hacer frente a su cáncer de pulmón y el pasado 26 junio de 2021 se fue para siempre. Y, aunque sus familiares fueron los que peor lo pasaron, muchos de sus compañeros de trabajo tampoco han podido superar esta dura pérdida.

Uno de ellos es Jorge Javier Vázquez. Durante todos estos años, el presentador de Sálvame ha sido uno de las grandes amigos de Ximénez dentro de la pequeña pantalla.

Pero, con la muerte de la periodista, el de Badalona se vio sumido en un profundo dolor que tan solo ha sido capaz de expresar a través de su nueva novela, Antes del olvido.

Muchos meses después de la muerte de la madre de Alba Santana, el comunicador y el resto de colaboradores de Telecinco fueron incapaces de hablar públicamente del tema. Pero ahora, y después de que se ha cumplido el primer aniversario de su ida, parece que ya han perdido el miedo.

Este miércoles ha salido a la venta la última obra literaria de Jorge en la que ha plasmado el gran dolor que la muerte de Mila ha dejado en su corazón.

Jorge Javier ha asegurado que ha estado mucho tiempo sin sentir nada. Cree que ha tenido un bloqueo de sus emociones y que es ahora cuando está haciendo el duelo, que es llorar.

Mucha gente le pregunta como pudo hacer el programa el día de la muerte de Mila, a lo que él ha contestado que simplemente lo pudo hacer por qué estaba en shock.

Ahora, Alba Santana se acaba de dar cuenta gracias a las redes sociales de las posibles intenciones del presentador de Mediaset España. Y es que muchos usuarios de Twitter no han tardado en cargar duramente contra Vázquez.

Alba Santana no sabe qué pensar

Alba Santana no da crédito a lo que acaba de leer. Y es que, tras salir a la luz esta entrevista, varios usuarios de la red social del pajarito no ha tardado en arremeter contra el periodista.

"Jorge Javier dice que Rosa Benito es la viuda de Rocío Jurado y él se comporta como el viudo de Mila Ximénez. Utiliza su nombre para promocionar su libro, que sale hoy a la venta. Estoy segura de que a Alba Santana le indigna, pero a él solo le importa él".

Este comentario no ha pasado desapercibido para el resto de esta comunidad y muchos han aprovechado la ocasión para echar un cable al comunicador. "Rosa vivió de La Jurado. Jorge Javier, no. Él habla de una amiga. Es la revista la que pone el titular, no él".

"Pero no lo usa para mentir ni atacar a su hija. Hay una pequeña diferente, ¿no crees?", ha apuntado otro usuario de Twitter.

Otros consideran que Vázquez es un "sinvergüenza" por estar aprovechándose así de la madre de Alba Santana. "Normal que a la hija no le guste nada Jorge Javier. ¡Deja descansar a Mila!".

En cambio, muchas personas han querido salir en defensa del comunicador. Y es que algunos consideran que no ha usado el libro ni "para mentir ni atacar a su hija".

"Además, ya se sabe que en estas revistas te hacen una entrevista de dos horas, te hacen una pregunta de pasada que respondes sin darle mayor importancia y justo eso es lo que se les ocurre poner de titular".