Andreu Buenafuente arranca un nuevo negocio que aumenta su fortuna

Andreu Buenafuente se ha labrado una exitosa carrera en la televisión con la productora El Terrat, con la que ha sabido exprimir su siempre ácido humor. Y es que este se ha erigido en uno de los cómicos más inteligentes del panorama nacional.

Andreu Buenafuente ha ganado mucho dinero en todo este tiempo, presentando varios shows televisivos en diferentes cadenas, si bien sus inicios comenzaron en su Cataluña natal en TV3. La fortuna que ha amasado Buenafuente no ha sido excusa para que se haya dedicado desde hace años a una de sus pasiones y no es otra que la pintura.

A Buenafuente le encanta pintar y en su taller de pintura ha hecho auténticas maravillas. En los últimos días, ha decidido poner sus obras a la venta para que su público pueda adquirirlas cuando tengan a bien.

Andreu Buenafuente está de enhorabuena con su nuevo negocio

Y es que tiene su propia página web en la que ha expuesto hasta 42 obras. Unas obras que ha realizado durante mucho tiempo y estas tienen un precio que van desde los 200 a los 500 euros.

"Encantado de verte por aquí. Esta es la galería de arte online donde podrás encontrar algunas de mis obras originales, dispuestas a irse contigo", expone el bueno de Andreu en su página web.

"Pinto y dibujo porque me explico y me divierto", reza el humorista, que no solo va a seguir ganando dinero con la venta de sus cuadros. Un 10 % de los beneficios irán a parar a diferentes organizaciones sociales. Eso sí, aún no ha desvelado qué tipo de organizaciones serán.

Andreu Buenafuente pone a la venta sus cuadros en su nueva página web

"Me hace ilusión el lanzamiento de mi galería de arte online. Allí podréis conseguir alguno de los dibujos originales que he creado en los últimos años", asegura Buenafuente en una página web que se ha llenado de visitas.

Además, lo que Buenafuente tenía preparado es que el estreno de su flamante página web coincidiese con los 20 años del estreno de su blog. Un blog en el que siempre se ha sentido a gusto, mostrando sus puntos de vista a todos los que le siguen habitualmente.

"20 años. Se dice pronto ¡Muchas cosas que celebrar estos días!", decía hace unos días en dicho blog. "Veinte años desde que inauguré este blog donde recojo algunos momentos de mi día a día en fotos, escritos, dibujos y recuerdos que quiero compartir con vosotros", prosigue.

El humorista está más feliz que nunca

Buenafuente explica que es "una especie de diario personal público en el que me siento libre para explicarme y divertirme comunicándome con las personas que me acompañáis".

"Me gusta la sensación de intimidad que vivo en este espacio. Aunque seáis bastantes los que pasáis por aquí de vez en cuando para ver algunas de las locuras que voy publicando", sostiene.

"En el último año he hecho pública mi relación con el arte, aunque era algo que existía en mi vida desde hace unos 30 años. Ya he tenido la suerte de exhibir mis obras en dos exposiciones, una experiencia nueva que espero tenga mucho recorrido", cuenta.

Además, el humorista confiesa que "ese también fue el objetivo de samanteofficial.com, una aventura en la que me acompaña mi amigo Berto. Y en la que empecé a ofrecer la posibilidad de que tengáis algunos de mis dibujos en camisetas, sudaderas y prints".

Por último, este afirma que "ahora, me hace ilusión el lanzamiento de mi galería de arte online. Estas piezas únicas están ya a la venta en artworks.andreubuenafuente.com. ¡Espero que os gusten!", concluye el presentador.