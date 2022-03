Mario Vaquerizo y la infidelidad que podría destrozar su matrimonio con Alaska

Mario Vaquerizo empezó a trabajar en los medios de comunicación siendo un personaje secundario, pero ahora es un rostro bastante cotizado. Ha conseguido algo que parecía prácticamente imposible: que los fans de Alaska conozcan el verdadero nombre de la intérprete. Realmente se llama Olvido Gara Jova y en los últimos años se ha convertido en la artista más querida del país.

Mario Vaquerizo triunfa en televisión porque no tiene filtros, así que siempre cuenta lo que está viviendo y no intenta maquillar la realidad. A finales de 2021 desveló que su matrimonio no era tan idílico como la gente pensaba y que él también tenía problemas bastante serios. Según contó, atravesó una crisis sentimental que estuvo a punto de terminar en tragedia.

Mario es un hombre divertido y le encanta disfrutar del ocio nocturno de Madrid, algo que Alaska ha respetado hasta que cruzó los límites. La artista estuvo muy preocupada porque su marido desapareció durante una noche entera y no sabía dónde encontrarle. El de Vicálvaro se dio cuenta de que había cometido un error y que su comportamiento había traspasado los límites.

Mario siempre ha estado bien rodeado y en el año 2000 decidió acudir a una fiesta con su grupo que pudo terminar en tragedia. No se presentó en su casa hasta las 7 de la mañana y la líder de Fangoria pensaba que le había sucedido algo. “Fui un gamberro y desaparecí”, reconoce el cantante de las Nancys Rubias en un programa emitido en Televisión Española.

Mario Vaquerizo jamás perdonaría una infidelidad

Mario Vaquerizo es una persona bastante comprensiva y respetuosa, por eso no tardó en comprender que su comportamiento era intolerable. Asegura que está plenamente enamorado de su pareja, por eso estaría dispuesto a cambiar cualquier actitud que le pueda dañar. “Yo la sigo queriendo, no solamente querer, es decir, yo quiero a mi mujer y sigo estando enamorado de ella”, explicó en TVE.

Vaquerizo ha cambiado mucho y ha aprendido a disfrutar del ocio nocturno acompañado de Alaska, quien también valora su nuevo comportamiento. La cantante también está plenamente enamorada y conoce tanto a su marido que sabe perfectamente cuáles son los límites. “A Mario le veo incapaz de perdonar una infidelidad, es que no se me ocurriría salvo que quisiera romper la pareja”, deslizó la cantante.

El matrimonio siempre se ha caracterizado por tener unas costumbres rompedoras, pero en lo que a sentimientos se refiere son clásicos. Han optado por mantener una relación monógama, aunque entienden y respetan que no todo el mundo se siente cómodo en esas circunstancias. Una de las cosas por las que se han convertido en un icono es porque dan visibilidad a situaciones que siempre han estado escondidas.

Mario Vaquerizo desvela que tuvo otra crisis con Alaska

Mario quiere dejar claro que el amor no es un sentimiento estable que está a prueba de bombas, hay que esforzarse por mantenerlo vivo. Justo eso es lo que no pudo hacer en 2004, cuando su hermano falleció de forma repentina y su futuro cambió para siempre. Olvido asegura que el cantante “no fue el mismo durante años” y ella comprendió la gravedad de la situación.

Mario Vaquerizo perdió el temperamento que siempre le ha caracterizado y entró en una crisis personal que afectó a su relación con la artista. “No me quería quedar instalado en esto porque es triste, pero cada uno los duelos los manifiesta de una forma”. Este drama terminó haciendo más fuerte al matrimonio y ahora están completamente felices.

La cantante mexicana no tiene por costumbre hablar de su vida privada, pero tampoco esconde ningún detalle de su biografía. Siempre responde de forma amable a todos los periodistas y esto es lo que le ha convertido en una artista bastante querida y respetada.