Anabel Pantoja y Yulen Pereira confirman que ha llegado el final

Anabel Pantoja es consciente de que todo ha llegado a su fin. Y es que la influencer sabe que uno de los hombres de su vida se ha quedado a muy poco de alcanzar la victoria.

Pese a haber encontrado el amor dentro de Pesadilla en el Paraíso, no hay ninguna duda de que las últimas semanas han sido las peores para Omar Sánchez.

Desde el primer momento, el canario supo adaptarse perfectamente a la vida de la granja. Junto a su compañero y amigo, Víctor Janeiro, el ex de Anabel Pantoja ha sorprendido a toda la audiencia del reality con sus habilidades en el campo.

Pero cuando Marina Ruiz fue expulsada del programa, las cosas empezaron a empeorar para el granjero. En más de una ocasión, Omar ha confesado lo mucho que le está costando vivir alejado del nuevo amor de su vida.

"Hacía mucho tiempo que no sentía eso por alguien. Me quiero ir ya, estoy agobiado. No sé qué siente ella ni nada, llevo un mes sin verla ni estar juntos. Estoy enamorado", aseguró en windsurfista en una ocasión.

Aunque, lo que más le sorprendió a Anabel Pantoja de estas declaraciones son los planes de futuro que tiene su todavía marido.

"Cuando salga, me voy a ir a vivir a Madrid hasta verano. Estaré entre Gran Canaria y Madrid por ella. Esto no lo he hecho por nadie, pero quiero que se sepa que mis sentimientos son reales".

Ahora, todo apunta a que la expareja sentimental de Anabel Pantoja está a tan solo un paso de conseguir la vida que tanto había soñado dentro de Pesadilla en el Paraíso.

Anabel Pantoja sabe que no ha sido posible

Anabel Pantoja se ha quedado muy sorprendida después de ver la decisión que ha tomado la audiencia de Pesadilla en el Paraíso. Y es que Omar Sánchez se ha convertido en el último expulsado del concurso.

Este miércoles 16 de noviembre, Lara Álvarez ha sido la encargada de anunciar el nombre del nuevo granjero que ha tenido que abandonar el paraíso de forma permanente.

Pero, contra todo pronóstico, y después de conseguir el bastón de capataz en varias ocasiones, el canario se ha quedado fuera de la competición, algo que ni Anabel Pantoja ni el resto de seguidores del reality se esperaba.

Después de pedir en varias ocasiones que no le salvaran tras ser nominado con Dani García y de asegurar que "tiene que solucionar muchas cosas fuera", Omar por fin ha conseguido lo que tanto ha estado deseando en estas últimas semanas.

"Estoy nervioso. Es mucho tiempo aquí, ya son casi 3 meses... He conocido a 21 participantes aquí, haber convivido con ellos, el haberme retado, he ganado muchas pruebas…", ha comenzado diciendo el granjero, visiblemente emocionado por su salida.

Y, aunque su objetivo era llegar a la final y convertirse en el primer ganador de Pesadilla en el Paraíso, lo cierto es que Omar no puede estar más contento. "Estoy muy contento de enamorarme también y salgo con novia, que es el gran premio que me llevo".

"Ha sido muy difícil, pero tengo ganas de llegar a casa, ver a Marina y empezar esta nueva vida. Ya queda poquito y todos se merecen ganar".

Antes de abandonar el paraíso para siempre, el ex de Anabel Pantoja ha querido dedicarle unas emotivas palabras a su gran apoyo dentro del concurso.

"Víctor, has sido un gran apoyo para mí, te quiero un montón. Eres un padrazo, un marido excepcional y un currante. Si no fuera por ti, ninguno de nosotros habríamos llevado esto adelante. Te llevo en el corazón, fuera nos veremos".

En plató, Marina Ruiz también se ha pronunciado sobre la expulsión de su chico. Y, aunque en un principio se ha mostrado algo disgustada por la decisión de la audiencia, la joven no puede estar más contenta.

"Estoy feliz, me daba cosa porque ha luchado mucho y para lo que quedaba, quería que llegara a la final, pero estoy feliz", ha asegurado, justo antes de confesar que está como loca por abrazar a su actual pareja.