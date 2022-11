El marido de Adela González confirma que la ruptura está siendo dolorosa

Adela González acaba de aterrizar en Sálvame y ya se ha convertido en un elemento fundamental para el programa. Su compañero Jorge Javier Vázquez asegura que “es lo mejor” que le ha pasado al espacio en años y tiene motivos para pensar así. La audiencia la quiere tanto que ha sido capaz de condenar a una colaboradora mítica: Belén Rodríguez.

Adela González le ha confirmado a su marido que la relación que Belén mantenía con Telecinco está completamente rota. Tanto que los abogados de la tertuliana se han puesto en contacto con la dirección de Sálvame para lanzar una advertencia. Han enviado un burofax para que se deje de hablar de ella porque supuestamente su honor está quedando tocado.

Adela ha sido la primera en enfrentarse a la colaboradora porque esta puso en duda su sensibilidad y abrió una guerra bastante profunda. González reconoce que recibió un mensaje de su compañera pidiéndole perdón y decidió olvidar, pero hay más que no se está contando. Belén ahora considera que Sálvame es un entorno hostil y asegura que nunca volverá al programa.

Adela se ha dado cuenta de que la situación es seria porque la periodista hablaba todas las mañanas con Jorge Javier. Desde que pasó todo no han vuelto a llamarse, lo que confirma que la ruptura es prácticamente irreversible. El esposo de la presentadora, que no está acostumbrado a estos escándalos, ha confirmado sus sospechas: no hay solución.

González está cansada de justificarse y piensa que si “todos se quejan es porque algo está bien”. En muy poco tiempo ha recibido quejas de varios compañeros, como por ejemplo de Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos le llama “señora” en tono despectivo y ella no entiende por qué.

Adela González ha tomado una decisión

Adela apenas tenía experiencia en el mundo del corazón cuando llegó a Sálvame porque lo suyo era el periodismo político y social. Pero es una amante de la comunicación y ha aprendido muy rápido, por eso su presencia tiene tanta valía. Cada vez tiene más programa porque ha demostrado que siempre está a la altura y que crea espectáculo mejor que nadie.

González ha demostrado que nadie es imprescindible en televisión: ella ha llegado de la nada y ha sustituido a dos rostros esenciales. Paz Padilla y Carlota Corredera han quedado en el olvido con la presencia de la vasca. Ahora no hay programa que se precie que no cuente con ella, por eso en Telecinco tiene tanta repercusión.

La presentadora ha tomado una decisión para mantener su éxito: contar la verdad y ser completamente sincera con la audiencia. Defiende que su trabajo “es preguntar”, a pesar de que sus colaboradores se sientan incómodos con sus atrevimientos. Por ese problema también ha tenido discusiones con Belén Esteban, quien no quiere hablar de su vida privada.

Adela González sabe que no hay solución posible

Adela ha hablado con su marido para que no se preocupe y él ha confirmado la noticia: la relación de Rodríguez y Sálvame está rota. En las próximas semanas se pondrá encima de la mesa una posibilidad: la venganza de la colaboradora. Pero si esto se produce será fuera de la televisión porque Belén ya no tiene espacio.

González se ha convertido en una estrella y brilla mejor que nadie, es imposible que alguien le haga sombra. Su familia está orgullosa de ella porque ha encajado perfectamente en las tardes de Telecinco. Ha demostrado que la pasión por la comunicación arrastra a la audiencia.