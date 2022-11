David Flores Carrasco desvela quien va a casarse con su hermana

David Flores Carrasco está en su mejor momento porque se ha dado cuenta de que los medios ya no hablan tanto de él. Siempre ha sido anónimo, pero su madre le situó en primera línea durante la emisión de un documental de máxima audiencia. Su vida cambió de repente, pero siempre contó con la ayuda de Rocío Flores, quien conoce la televisión mejor que él.

David Flores Carrasco ha desvelado en su círculo privado quién es el afortunado que va a casarse con su hermana. La influencer ha concedido una entrevista en Fiesta y ha anunciado que tiene intención de vestirse de blanco. La presentadora del programa se ha quedado tan sorprendida que no ha sabido hacerle más preguntas, por eso hay tantas dudas.

David Flores sabe que Rocío está muy enamorada de Manuel Bedmar, su novio de siempre, y será él quien consiga casarse con ella. “Estoy preparada para mi boda”, comenta la hija de Antonio David con una sonrisa en la cara. Recordemos que la pareja ha tenido que enfrentarse a muchos obstáculos porque la sombra de la infidelidad siempre ha estado presente.

David Flores sabe qué estrategia ha llevado su familiar: ser discreta y llevar el asunto de forma privada, no hacerlo público. Por aquel entonces era colaboradora de El Programa de AR y aseguró que no iba a tratar el tema para proteger a su novio. Hoy sabemos por qué lo hizo: confía tanto en él quiere casarse, a pesar de que no hay ninguna fecha encima de la mesa.

David conoce perfectamente cómo es Manuel, pasan mucho tiempo juntos porque son prácticamente vecinos. Reside en la casa familiar, junto a Olga Moreno y a Lola Flores, su vida no ha cambiado después de la separación de su padre. Siguen siendo un clan unido y feliz, así que la boda de la colaboradora será un acontecimiento muy vivido.

David Flores Carrasco sigue asimilando la noticia

David Flores sabe mejor que nadie quién es Manuel, ha estado a su lado en los peores momentos y nunca lo olvidará. La prensa les pilló abrazándose el pleno documental de Rociíto, cuando la hija de la Más Grande acusó a su padre de ser “un maltratador”. En ese momento su vida cambió y Bedmar estuvo ahí para ayudarle, nunca le ha dado la espalda.

El hermano de Lola Flores está encantado con la noticia que ha dado Rocío, aunque eso no quiere decir que no le haya sorprendido. No hay ninguna duda: será el evento más comentado del año y podrá ganar mucho dinero con el mismo. Cualquier revista, Semana es su publicación de cabecera, estaría encantada de comprar esta exclusiva.

David tendrá un papel muy especial en esta boda, pero de momento se conocen muy pocos detalles. La novia dice estar preparada para el gran momento, a pesar de que se sigue mostrando prudente. Primero quiere resolver varios asuntos pendientes: como por ejemplo su relación con Olga Moreno.

David Flores Carrasco se mantiene firme

David Flores sabe que su hermana ha tenido problemas con Olga, segunda madre de la familia, pero él se mantiene firme. Es consciente de que la empresaria ha cometido errores, pero nunca ha obrado con mala intención. “Mi familia es lo primero”, recuerda la hija de Rociíto durante su entrevista en Fiesta.

Emma García se ha quedado realmente sorprendida, pues no esperaba que Manuel Bedmar fuera tan en serio. Formalizarán la relación más pronto que tarde y no solo eso: ambos quieren ser padres jóvenes. No sería de extrañar que anunciaran una doble exclusiva dentro de poco.