Eva González destapa la deslealtad que atormenta a Cayetano Rivera

Eva González está viviendo uno de los momentos más convulsos de su carrera mediática porque cada vez hay más rumores encima de la mesa. Ahora su situación ha pasado un segundo plano porque la pequeña de la casa está sufriendo por una supuesta deslealtad. En Socialité han aportado pruebas: el novio de Tana Rivera le habría engañado con una joven sevillana.

Eva González sabe que Cayetano Rivera está atormentado porque adora a su sobrina y siempre ha intentado protegerla. Ahora está en boca de todos y él no puede hacer nada para ayudarla: sus secretos más oscuros han salido a la luz de un momento a otro. Ella nunca se ha mentido con nadie, de hecho no ha concedido ninguna entrevista, pero es el precio que debe pagar.

Eva ha destapado la deslealtad en su círculo privado, no esconde el tema porque sabe que ya no es ningún secreto. Supuestamente existen fotos de Manu Vega, así se llama el novio de Tana, con una chica en actitud cariñosa y demasiado provocativa. El empresario todavía no ha dado explicaciones y hay quien dice que está asustado porque no sabe cómo resolver el asunto.

Eva conoce perfectamente cómo funciona el mundo del corazón y sabe que ahora solo puede hacer algo: salvarse a sí misma. En estos momentos su vida privada también está en boca de todos, así que ha optado por ser discreta. No quiere más escándalos porque ahora lo que le importa es llegar a un acuerdo de divorcio cuanto antes y ser feliz.

González está dispuesta a colaborar con Tana, de hecho tienen muchas cosas en común: las dos brillan encima de las pasarelas. Ahora lo mejor que puede hacer es quitarle hierro al asunto y cuando le pregunten intentará esquivar la pregunta. Aparentará normalidad, al menos eso es lo que cuentan en Telecinco, para no levantar sospechas.

Eva González conoce la triste verdad

Eva sabe que se casó con un hombre muy famoso, pero no esperaba que su separación adquiriera tanta recuperación. Los dos han cometido un error: no hablar claro del tema y dejar que sea el entorno el que vaya filtrando información. Esto es un problema porque cada vez se conocen más datos y no todos se corresponden con la verdad.

González se ha dado cuenta de que solamente puede apoyar a su familia en silencio, no hará nada delante de las cámaras. Cuentan que no tiene buena relación con el torero, pero hay otras fuentes que aseguran que esto es completamente mentira. Se supone que han tenido una separación de mutuo acuerdo y que en ningún momento han tenido discusiones.

La presentadora ha destapado lo que le está sucediendo a Tana porque en Socialité no pararán hasta conocer la verdad. Dicen que no solo hay un engaño amoroso, el asunto es muy serio porque en Sevilla es un secreto a voces. Un testigo anónimo se ha ido de la lengua, pero aseguran que los amigos de Tana siempre han estado al tanto de todo.

Eva González tiene muchas sospechas

Eva supuestamente ha sido la que ha tomado la decisión: cree que lo mejor para ella y para su hijo es empezar de cero. Le será complicado porque tendrá que hacerlo bajo el foco, pero piensa que a la larga va a alegrarse. Lo primordial es que el pequeño de la casa no se lleve ningún susto, él tiene que ser el único beneficiado de la situación.

González sabe que la familia Rivera es un clan mediático, demasiado mediático, por eso no puede hablar con nadie. Cualquier comentario se convertirá en noticia y ahora es lo que menos necesita, además ella es muy discreta. Siempre se ha caracterizado por no hablar de su vida privada, todo lo que se conoce es a nivel profesional.