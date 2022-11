Fidel Albiac y la fiesta que ha sacado a la luz su lado más desconocido

Fidel Albiac, que estos días ha sido noticia por los rumores de separación de su mujer, siempre ha querido mantenerse en un segundo plano mediático. De ahí que rechaza acudir a eventos públicos y realizar declaraciones de todo tipo. Sin embargo, en las últimas horas ha hecho una excepción y ha acudido a una cita muy especial.

En concreto, ha asistido al acto de presentación del nuevo libro de Jorge Javier Vázquez, Antes del olvido. Allí se ha mostrado sonriente y feliz por estar al lado de una persona que se ha convertido en alguien muy importante para él y para su esposa, Rocío Carrasco.

Fidel Albiac tiene una cita especial

Fidel, al igual que su pareja, no son personas a las que habitualmente se les pille yendo a fiestas o a todo tipo de eventos sociales. Pero, de forma puntual, hacen una excepción. Y esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas.

| GTRES

Fidel Albiac ha acudido junto a Rocío al estreno oficial del último trabajo literario del presentador de Sálvame. Acto en el que se le ha visto muy sonriente, amable con todo el mundo y feliz, dando a conocer realmente cómo es él. De esta manera, ha dejado de manifiesto que su carácter nada tiene que ver con el pérfido y 'oscuro' que le achacan Antonio David y la familia Mohedano.

| GTRES

Si no ha querido perderse estar presente en tan importante momento para Jorge ha sido por dos motivos. Primero, porque ha sido una forma de agradecerle el respaldo que le ha demostrado desde que la docuserie de Carrasco comenzó a emitirse. Segundo, porque a raíz de esta producción han forjado una buena relación.

Ahora Fidel Albiac sabe que Vázquez está muy presente en su vida y, sobre todo, en la de su mujer. Y es que han consolidado una amistad que no dudan en mostrar de forma constante.

Fidel Albiac, testigo de excepción de la declaración

El marido de Rocío Carrasco ha podido ver en la mencionada presentación que esta ha participado activamente en la misma. Lo ha hecho leyendo un pasaje del nuevo libro de Jorge Javier, quien ha aprovechado el momento para hacerle una declaración.

Exactamente, Fidel Albiac ha visto al catalán intervenir en un momento para dedicarle a aquella unas tiernas palabras que la han emocionado. Le ha dicho: “Tengo que decir que en la obra yo te dedico un capítulo, que lleva tu nombre. Estoy encantado de haberte conocido más en profundidad y estoy muy feliz”.

“Además, estoy convencido de que vamos a seguir así el resto de nuestras vidas, hablando todas las mañanas para contarnos nuestras cosas. Te quiero mucho, quiero que lo sepa todo el mundo”.

| GTRES

A todo esto ha añadido: “Si algo me ha enseñado este libro es que llega una cierta edad, yo tengo 52 para 53, en la que uno tiene que estar comprometido con lo que cree. Quiero decirte que estoy a tu lado, que tengo muy claro en toda tu historia en qué lado se debe estar y que en tu historia no vale la equidistancia. No estar a tu lado significa estar al lado del mal y yo quiero estar al lado del bien”.

Toda una declaración de intenciones tras la cual la mujer de Fidel Albiac, con los ojos llenos de lágrimas, no ha dudado en abrazar a Jorge. Un gesto este que ha emocionado a todos los presentes, que no han dudado en estallar en aplausos.