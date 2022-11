Antonio Resines habla por primera vez del grave problema médico de su mujer

Antonio Resines dejó consternada a la audiencia de Joaquín: El Novato después de lo que confesó acerca de una enfermedad de su mujer que sufrió al mismo tiempo que él.

Hablamos del contagio de coronavirus que tuvo entre la vida y la muerte a Resines, y que también afectó a su mujer. Este estuvo ingresado cerca de un mes en la UCI por complicaciones derivadas de dicho contagio.

Aunque el intérprete de Torrelavega no es muy dado a hablar de su vida privada, en la charla que ha mantenido con Joaquín se ha abierto más de lo habitual.

Así, ha contado cómo fueron esos momentos complicados de hace casi un año. Su mujer, Ana Pérez-Lorente, también sufrió lo indecible por aquel entonces. Antes de hablar de ello, el actor habló brevemente de cómo conoció a su actual esposa.

"Yo me casé con Ana en el 2020, pero con una chica que conocía de hace 30 años. No pudimos hacer la fiesta de la boda. Y la hemos hecho justo antes de que me entrara lo del Covid e hicimos un fiestón", confesaba este miércoles el bueno de Resines.

Antonio Resines cuenta todo el sufrimiento de su mujer

Aunque Ana Pérez-Lorente comparte mundo profesional con su marido, si bien esta trabaja en producción, Resines contaba cómo se vieron un día cualquiera. "Iba con un amigo en el coche y se paró un coche al lado y entonces ahí vacilamos un pelín. Fuimos a tomar una copa y ahí empezó todo", desvelaba el actor cántabro.

Eso sí, la relación tardó en consolidarse y así lo ha confesado el propio Antonio Resines. Ha afirmado que desde hace una década su relación es más sólida.

"Hemos estado juntos, a veces sí y a veces no, pero ya desde hace 10 años ya estamos prácticamente viviendo juntos. Y ahora soy un hombre casado. Estoy muy contento", decía orgulloso.

Además, sobre su vida alocada de hace años ha dicho que "no echo de menos nada el hecho de salir, he asentado la cabeza y se está muy bien. Si quieres a la persona con la que estás, es un estado estupendo. Además yo recomiendo a las personas que se casen", explicaba ante la mirada atenta de Joaquín.

Resines desvela el grave problema que hizo temer por la vida de su esposa

En un momento dado, el invitado de ayer ha tocado el tema más espinoso de su vida. Y es que este estuvo más de un mes ingresado en la UCI del Gregorio Marañón.

"Ha sido durísimo. El problema que tuvimos es que cogimos el Covid los dos, ella se quedó en casa y ella no podía ni verme en el hospital. Yo estaba ya en coma y no me enteré de nada", ha contado ante Joaquín.

Resines sostenía con entereza que "estuve 26 días en coma y 36 en la UCI. Cuando me despertaban, yo estaba en otro mundo, a veces me despertaba y era consciente de que estaba en la UCI y otras no. A veces pensaba que toda la gente que estaba a mi alrededor era de una conspiración", ha seguido contándole al futbolista del Betis.

"Cuando estás en coma inducido se supone que no pasa nada, pero yo me he tirado soñando todo", ha desvelado en prime time.

Eso sí, de todo revés saca algo positivo el bueno de Antonio Resines. Y no ha querido olvidarse del cariño que le ha mostrado la gente durante el último año.

"Yo es que salgo de casa y la gente me paraba por la calle. Yo sé que he hecho cosas que a la gente le han gustado y se ha sentido identificadas, eso es muy bonito. Sé que si se acabase una historia aquí, habría gente que me iba a recordar", ha expresado visiblemente emocionado.