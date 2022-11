María José Campanario admite que el final se acerca y preocupa a Jesulín

María José Campanario fue el rostro más popular de los 2000, pero decidió apartarse por un motivo: sus enemigos le superaron. Jesulín de Ubrique siguió este camino y actualmente el matrimonio se encuentra distanciado del foco mediático. No se hablaría de ellos de no ser por Víctor Janeiro, que está concursando en Telecinco y no deja de dar que hablar.

María José Campanario y su marido están rotos porque se han dado cuenta de que el torero cada vez tiene menos oportunidades. Han anunciado que se ha terminado: el concurso va a llegar a su fin dentro de poco y la suerte está echada. Beatriz Trapote ha sido la encargada de dar la noticia en Instagram y la revolución no ha tardado en llegar.

María José ya sabe cuándo será el final exacto, su cuñada lo ha contado en las redes y el rumor ha corrido como la pólvora. “Todo apunta que la final será el miércoles 21 de diciembre, a darlo todo”, ha escrito la periodista muy ilusionada. Pero es la única que no ha perdido la esperanza, pues los Janeiro saben que Víctor tiene muchas complicaciones.

María José ha dejado claro que los rumores son completamente falsos: tiene muy buena relación con su cuñado. En su momento se contó que Víctor hablaba en secreto con Belén Esteban, así que Campanario le había vetado dentro de Ambiciones. Esta teoría es incorrecta y la odontóloga ha dejado claro que confía en su familia, siempre estará dispuesta a ayudar.

Campanario ha hecho lo que ha podido: apoyar al hermano de Jesulín desde la distancia, desde su nueva vida basada en el anonimato. Es cierto que concedió una entrevista en HOLA, pero lo hizo a modo de despedida porque no quiere saber más de la prensa. Su única preocupación es proteger su bebé, un niño del que no se sabe claramente ni como se llama.

María José Campanario ha descubierto la verdad

María José concedió una entrevista en Antena 3 y aseguró que le estaban “poniendo la cabeza como un bombo”. Incluso se planteó hablar con Belén Esteban porque pensaba que ciertas personas estaban intentando enfrentarlas sin motivo. Ahora no tienen contacto, pero lo importante es que no están enfrentadas y que cada una ha encontrado su hueco.

Campanario, según ha salido publicado, ha descubierto que Víctor nunca ha hablado mal de ella delante de Belén Esteban. Todo era una teoría para hacer daño al torero y para enfrentar al clan, pero no hay nada de cierto en la acusación. Por eso la catalana está tan afectada: quiere enmendar su error ayudando al torero a ganar Pesadilla en el Paraíso.

La mujer de Jesulín está atada de pies y manos porque sabe que no puede pisar ningún plató de Telecinco. El padre de Andreíta sí tiene contacto con varios periodistas, de hecho está preparando una serie documental. Está cansado de contar mentiras y se ha propuesto sacar a la luz toda la verdad, una verdad que dejará a la audiencia muda.

María José Campanario se ha ofrecido a ayudar

María José, según publican varios medios, ha votado para que su cuñado siga en Pesadilla en el Paraíso, pero no lo suficiente. Ahora está rota porque sabe que ha llegado el final y que el torero necesita más apoyos que nunca. Beatriz Trapote se está encargando de mostrar cómo es su marido para que el público le conozca de verdad.

Campanario ha hablado con Jesulín y ya han trazado un plan: ayudarán a Víctor, pero desde la sombra. No sería de extrañar que el de Ubrique haya hablado con sus periodistas de confianza. Ahora lo que importa es demostrar que el concursante vale la pena y se merece ganar el juego.