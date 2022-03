Manuel, el hijo de Concha Velasco, confirma quién es su padre biológico

Manuel Velasco es el hijo mayor de Concha Velasco y el más conocido de sus dos vástagos, por su trabajo como director de cine. Y por esto ha salido a explicar públicamente ahora el porqué aquella está en una residencia.

Pero el joven ha sido noticia también en numerosas ocasiones por su faceta más privada. El motivo es que ha generado muchos rumores la identidad de su progenitor, que la actriz siempre quiso mantener oculta. No obstante, hace poco el joven ha decidido confirmarla de una vez por todas.

Manuel Velasco habla claro por primera vez tras las palabras de Concha Velasco

Cuando Concha se casó con Paco Marsó ya era madre. Siempre se dudó de si el productor era el padre del pequeño o no, pero hace relativamente poco ella zanjó las habladurías. Lo hizo en el programa Mi casa es la tuya: “A Manuel ya lo tenía cuando conocí a Paco y ya está, hasta ahí puedo contar”.

| GTRES

Este comentario suscitó un gran revuelo y trajo consigo que se barajaran varios nombres como posible progenitor del joven. Por este motivo, Manuel decidió poner freno a las habladurías y lo hizo concediendo una entrevista a El Español. En aquel momento no dio el nombre de aquel, pero sí tuvo palabras muy elogiosas para él.

Así, reconoció que “es un señor maravilloso, con el que tengo trato desde hace muchas décadas, ha estado siempre en nuestra vida. Tengo unos hermanos por parte de madre y por parte de padre que son mis hermanos y, además, mis mejores amigos”.

De igual modo, afirmó que no quería desvelar su identidad porque “lo quiero mucho y no quiero que lo molesten porque es mayor. Quiero que esté tranquilo en su casa, darle todo el cariño del mundo, el mismo que él me da a mí, pero no quiero ponerlo en la palestra. Es anónimo, quiero quererle mucho”.

“Mi madre lo quiere mucho y tenemos una relación preciosa. Todo es mucho más fácil y sencillo de lo que se cuenta. No es misterio, es que no me puede obligar nadie a decir quién es, es por lealtad”.

| Europa Press

Eso sí, tiempo después de aquella entrevista salió a la luz que su padre era Fernando Arribas. Fue Concha, después de que él falleciera, quien lo dio a conocer en Sábado Deluxe. Desveló que se conocieron en el rodaje de una película, donde él trabajaba como director de fotografía.

Contó que iniciaron una relación, que ella se quedó embarazada y decidió pedirle matrimonio a su chico. Sin embargo, se llevó un enorme chasco porque este le explicó que estaba casado.

La relación se rompió y ella tiempo después empezó a salir con Marsó, que asumió la paternidad del pequeño.

| Europa Press

Manuel Velasco, el hijo de Concha Velasco, y sus dos padres

Al joven Velasco no le quedó más remedio que confirmar las palabras de su madre ante la presión mediática. Pero no dudó en darle su sitio al hombre que lo había criado. Sobre este dijo: “Tengo la suerte de haber tenido dos padres espectaculares, porque Paco fue espectacular”.

“Marsó fue un padre maravilloso al que quise mucho. Fue muy bueno conmigo, con mi hermano y con todos sus amigos ¿Que la relación con mi madre no fue idílica? Pues no”.

Asimismo, añadió: “Hay gente que tiene la suerte de tener un padre que le quiere y yo he tenido dos. Eso es un privilegio. Marsó fue maravilloso”.