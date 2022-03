Manuel Martos y Raphael respiran aliviados tras ver el resultado del test de embarazo

Manuel Martos, conocido productor de Universal Music, respira tranquilo después de lo que ha podido confirmar en las últimas horas a través de las redes sociales.

Todos sabemos que Manuel Martos, conocido por todos tras trabajar como jurado en Operación Triunfo, ha sido durante varios años la pareja y marido de Amelia Bono. La influencer es una de las hijas del exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono.

La protagonista de esta historia siempre se ha caracterizado por exponer su vida y en sus redes sociales ha protagonizado varios vídeos virales. Así, ha enganchado a sus miles de seguidores en Instagram y, a día de hoy, Amelia suma más de 400 000 followers en dicho espacio virtual.

Manuel Martos, aliviado tras saber la verdad del embarazo

Y es que ella es una mujer con mucho tirón en el mundo virtual y no tiene problema en contarle a los suyos aspectos muy personales de su vida. Por ejemplo, uno en concreto que ha tratado en las últimas horas.

| GTRES

La exnuera de Raphael se ha convertido en toda una influencer con el paso del tiempo y comparte con su gente cada uno de los modelitos que tiene en su vestidor. En este caso, Amelia ha respondido a una cuestión muy personal ante la lluvia de preguntas que le han llegado sobre un supuesto embarazo.

Así, la exmujer de Manuel Martos por fin ha hablado de un tema espinoso para zanjar todos los rumores que habían crecido como la espuma tras verla en una publicación de Instagram.

"Siempre me decís que estoy muy delgada..."

“¿Qué tal, familia? Bueno, chicas, quería daros los buenos días. Son las 8:15 de la mañana y me he levantado con muchos mensajes privados y en mi muro...”, empieza diciendo Amelia Bono sobre los comentarios de sus seguidores. Unos mensajes que aludían a un posible estado de buena esperanza, justo antes de afirmar que “no estoy embarazada”, sentencia la influencer.

| Europa Press

El asunto es que en uno de sus últimos post, la ex de Martos deja ver una barriga algo menos plana de lo normal en ella. Para tranquilidad de sus seguidores, esta asegura que no tiene pensado aumentar la familia: “Bueno, me veréis más gordita. ¡Qué bien! Siempre me decís que estoy muy delgada...”, confiesa la hija de José Bono.

La exmujer de Manuel Martos aclara la eterna duda

Por otro lado, Amelia Bono ha dejado claro de una vez por todas que no tiene en mente tener más hijos en el futuro. “Ni estoy embarazada, ni voy a estarlo. Yo ya he cubierto mi cupo”, decía.

La realidad es que, a pesar de acabarse el amor, la influencer formó en su día junto a Manuel Martos una bonita familia numerosa de cuatro hijos. Por suerte para los dos, y sobre todo para los pequeños, la familia se mantiene unida aunque ya no vivan juntos desde hace un tiempo.

| GTRES

Concretamente, fue en el mes de junio de 2021 cuando el matrimonio comunicó su separación a través de sus redes sociales. Como decíamos, lo que no iba a cambiar en absoluto era la unión por el bien de los hijos que tienen en común.

“Seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros cuatro tesoros, que son lo más maravilloso que tenemos, y por todo lo que han significado estos años juntos. Damos gracias a la vida por todo lo que hemos vivido y también por todo lo que nos queda por vivir", desvelaban en su día.

"Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente”. Así se expresaban ambos en el comunicado que hicieron público en sus respectivas cuentas de Instagram.