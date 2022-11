Manu Vega, el novio de Tana Rivera acusado de infiel, confirma lo peor

Manu Vega es empresario y desde hoy se ha convertido en uno de los hombres más buscados del momento. Tiene motivos para estar preocupado porque en Socialité le han acusado de ser infiel con una modelo sevillana muy atractiva. Su novia Tana Rivera, hija del torero Francisco, está bastante sorprendida porque no esperaba esta noticia.

Manu Vega ha confirmado lo peor: su anonimato ha quedado en un segundo plano y deberá dar explicaciones muy pronto. Nuria Marín ha anunciado en Socialité que ha mantenido un contacto demasiado estrecho con una joven que no es su novia. El andaluz de momento no ha hablado, pero en Telecinco cuentan que no tendrá más remedio que hacerlo.

| Europa Press

“Nos podemos a investigar y damos con un testigo presencial que ha visto a Manuel con esa chica en varias discotecas. Pero todavía hay más: Tana conocería a esta modelo sevillana”, cuentan en el programa citado en líneas anteriores. El joven está preocupado porque supuestamente existen pruebas que demuestra su presunta amistad clandestina.

Manu se ha quedado sin palabras, no esperaba confirmar lo que llevaba un tiempo sospechando: se ha convertido en personaje. Está saliendo con la hija de una persona muy conocida e inevitablemente ha adquirido mucha popularidad. “Tana ha estado con ella en los reservados y a él se le nota cuando están las dos porque tiene cara de amargado”, comentan.

Manu pensaba que Tana Rivera pertenecía a otra sección de famosos porque ella no suele protagonizar escándalos. Pero Telecinco no perdona: convierte en noticia a todo el que hace algo llamativo y esta vez le ha tocado a él. Aunque Vega cuenta con el apoyo de Nuria Marín, la presentadora que ha sacado esta noticia tan fuerte a la luz.

Manu Vega quiere proteger a Tana Rivera

“Yo me visto a Manu en muchas ocasiones con la misma chica: ella se fue primero y él fue detrás. No suben juntos para no levantar sospechas, pero estuvieron arriba otra vez. Estaban en el mismo grupo de amigos y se conocen desde principios de este verano”.

| Europa Press

Tana Rivera se ha dado cuenta de que el testigo que ha aportado Nuria Marín tiene más datos de los que parece. Pero todavía no ha tomado una decisión, quizá sospecha algo: el testimonio está motivado por ciertos intereses. La presentadora también comparte esta postura, de hecho ha sido ella la primera en ponerla encima de la mesa.

“Ostras, es que esta chica lo va contando y pienso que a lo mejor quiere hacerlo público. No me sorprendería que se sentara en algún plató o diera una entrevista en una entrevista. A mí me gustaría hablar con ella, puede hacerlo en Socialité”, comenta Nuria.

Tana Rivera nunca ha hablado de su vida privada, pero es imposible que la prensa no persiga sus pasos. Pertenece a una estirpe muy conocida, una saga que genera mucho dinero, por eso hay tantas personas que se acercan a ella.

Manu Vega de momento cuenta con el apoyo de la familia

Manu supuestamente no tiene nada que esconder y dice que no tiene miedo, pero es posible que no cuente la verdad. Es normal que le dé vértigo ser el hombre más buscado del momento y no hay solución. Dicen que ha sido infiel y ahora tiene que justificarse.

Tana Rivera confía en su novio, aunque en Telecinco cuentan que ya está investigando. Dicen que conoce a la presunta amante y quiere cerciorarse de que todo es mentira.