Kiko Matamoros anuncia que su abogado le prohibe ganar más dinero fácil

Kiko Matamoros está muy molesto con el comportamiento que Belén Rodríguez ha tenido en las últimas semanas. Hernández, uno de sus grandes amigos, ha salido perjudicado y no va a consentir que siga sufriendo por un asunto tan turbio. Sabe que la colaboradora no ha actuado bien y piensa que “va a morir matando” porque tiene mucho que callar.

Kiko Matamoros ha aceptado someterse al polígrafo de Sábado Deluxe para dejar las cosas claras y poder avanzar sin hacer ruido. Pero se ha encontrado con un problema: su abogado no le permite ganar más dinero fácil porque puede ser peligroso. Belén ha emitido un burofax a La Fábrica de la Tele, productora del Deluxe, para que nadie use su nombre.

| EP

Kiko ha estudiado derecho y conoce perfectamente los límites de la legalidad, por eso no tiene miedo a las consecuencias. De momento va a responder a todas las preguntas que le hagan, aunque debe andar con cuidado y no cruzar ciertas líneas rojas. Sabe que el representante legal de Belén Rodríguez está estudiando todo para emprender acciones legales.

Kiko tiene claro lo que quiere hacer: desenmascarar a la tertuliana y que todo el público comprenda que se ha equivocado. Asegura que no ha sido sincera con Hernández, primero le prestó un dinero y después le acusó de no querer devolvérselo. Esto es completamente falso, pues el exgran hermano saldó la deuda en apenas cinco meses, no fueron más.

Matamoros está convencido de que Belén Rodríguez ha vendido a sus grandes amistades, entre las que se encuentran la familia Campos. Supuestamente adora a María Teresa, pero estuvieron mucho tiempo sin hablar por un asunto realmente complicado. La presentadora le considera “una hija más”, según Telecinco, por eso perdonó todo sin pensarlo.

Kiko Matamoros está indignado y muy dolido

Kiko ha anunciado que ha hablado con su despacho de abogados, quienes le han prohibido vender ciertas intimidades, pero hay mucho más. Él sabe perfectamente no cruzar los límites, así que sabrá contar lo que quiere sacar a la luz sin tener problemas. No entiende por qué Belén ha sido tan imprudente y ha dejado claro que, aunque no lo parezca, le tiene un gran aprecio.

| GTRES

Matamoros reconoce que quiere más a Hernández que a Belén Rodríguez, de ahí que haya puesto encima de la mesa tantos asuntos. Ha avisado a la familia Campos, concretamente a Carmen Borrego, para que tengan cuidado con su privacidad. Supuestamente la colaboradora sabe muchas cosas que va a contar a modo de venganza porque está muy dolida.

El ex de Makoke no entiende cómo se han producido los hechos y piensa que sus compañeros han cometido muchos errores. Hernández ha aportado pruebas que demuestran que es inocente, por eso no sabe cómo puede seguir habiendo dudas. Aunque el madrileño ha quedado como víctima y se ha ganado a gran parte de los espectadores.

Kiko Matamoros es un experto en el negocio

Kiko es uno de los colaboradores que más veces se ha sometido al polígrafo y sabe que la máquina siempre publica la verdad. Después del burofax de Belén no tratará ciertos temas, pero sí contará otros que son completamente legales. Piensa que la única que tiene que tener miedo es ella porque sus secretos están a punto de salir a la luz.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Matamoros es un rostro fundamental para entender el mecanismo de Sálvame, es capaz de inmolarse por el bien del espectáculo. Sabe que sus compañeros necesitan temas de actualidad y él está dispuesto a correr riesgos.