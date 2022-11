Makoke se hunde al ver qué está pasando con el bebé que tanto desea

Makoke es una mujer que se mueve como pez en el agua en las redes sociales, pero es consciente de que en algunas ocasiones las carga el diablo. Lo que ha sucedido hace unas horas la tiene en shock porque sabe que un miembro de su familia se ha equivocado de lleno.

Makoke no ha dado crédito tras lo que ha perpetrado su hijo con el nieto de la colaboradora de Telecinco. Y es que Javier Tudela ha recibido críticas por todos los lados. Ha sucedido tras colgar en su cuenta de Instagram un controvertido vídeo en el que sale su pequeño de un año y medio, Javier.

Lo cierto es que el que exconcursante de Gran Hermano VIP aparecía en tal vídeo fumando en el salón de su casa junto al menor de edad.

Una práctica que ha causado estupor, y es que Makoke no sabía cómo reaccionar a lo que estaba viendo cuando ha entrado en las redes sociales de su hijo.

Makoke se lleva las manos a la cabeza tras lo que hacen con su nieto

Lo cierto es que este humo puede acarrearle importantes problemas de salud a su pequeño. Pero el hermano de Anita Matamoros ha aclarado que los cigarrillos electrónicos que estaba cogiendo su hijo no tienen nicotina.

A pesar de eso, este ha sido reprochado en las redes sociales por sus propios seguidores. Y ha recibido críticas feroces por una actitud que pone en cuestión su labor como padre.

A pesar de que estos cigarrillos electrónicos no son tan perjudiciales como aquellos que si poseen nicotina, estos tienen sustancias tóxicas y químicas. Así, estos pueden ser fatales para el cuerpo humano.

Lo cierto es que el joven se ha venido arriba y en vez de pedir perdón y rebajar la tensión de las críticas, ha asegurado lo siguiente.

Makoke es consciente de que su hijo ha sido imprudente

"No lleva nicotina, para los especialitos", ha sentenciado el hijo de Makoke. Además, entre las críticas más duras que ha leído el madrileño está que un padre no se puede permitir que su hijo le vea fumando. El motivo no es otro que esta práctica podría incitar al menor a hacer lo mismo en un futuro.

De hecho, hay un momento en el vídeo que el pequeño Javier acerca el cigarrillo electrónico a la boca de su padre mientras este grababa el momento y lo hacía público.

Makoke sabe que lo que ha hecho su hijo es más que reprobable y seguro que le ha dado un toque para que no vuelva a suceder. No quiere que a su nieto le exponga de esa forma como ha hecho hace apenas unas horas.

"La gilipollez no tiene límites"

Finalmente, viendo el revuelo que se estaba levantando, Javier Tudela ha considerado que tenía que borrar esas imágenes. Pero se ha encarado con más de un seguidor como podemos ver en la siguiente imagen. Uno de ellos le ha escrito en privado en su cuenta de Instagram y le ha espetado lo siguiente.

"Pero le incitas a fumar, so tonto", criticaba uno de sus seguidores. El hijo de Makoke no ha tenido problema en publicar las críticas a través de sus stories.

Así, se ha defendido de los ataques recibidos con toda la razón, justificando algo que ha dejado avergonzada a su madre.

"La gilipollez no tiene límites", decía con aires de superioridad mientras explicaba que al desvelar que el vaper no llevaba nicotina, quería evitar así las críticas. Aunque esta decisión de poco le ha valido porque se le han echado encima como nunca.