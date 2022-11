La madre de Carlos Marín cuenta por qué Il Divo estuvo al borde de la ruina

La familia de Carlos Marín aparece en un programa de Telecinco para hablar claro sobre su figura. Unas declaraciones que llegan justo cuando va a cumplirse un año del fallecimiento del cantante lírico.

La relación entre Carlos Marín y el resto del grupo en entredicho

Carlos Marín nos dejaba repentinamente en diciembre del año pasado debido a la COVID-19. Hasta entonces, había tenido una exitosa carrera como integrante de Il Divo. Sin embargo, las declaraciones que dio su madre en Fiesta ponen en duda la relación con sus compañeros.

Según Magdalena Menchero, la actitud de Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard no ha sido la adecuada. Y tampoco logra entender las razones para ello tras haber compartido 17 años juntos.

“Se han portado mal. Así es y lo siento. No se despidieron de él y no me han dado todavía el pésame”, afirmaba en el plató de Fiesta.

Rosa, la hermana de Carlos Marín, también ha dado su opinión al respecto: “Fueron dos años de pandemia sin ingresos. Eso afecta mucho a la gente, pero a los tres días de estar ingresado mi hermano en el hospital buscaron un sustituto y ya tenían a Steven LaBrie”.

Con estas palabras, evidenciaba la ruina económica a la que se enfrentaron en los meses de pandemia. A pesar de los múltiples reconocimientos y éxitos cosechados por el cuarteto, el parón en la actividad les pasó factura.

Que sustituyeran a Carlos Marín ante este contratiempo, sin saber cuál sería el desenlace, es lo que más le duele a la familia.

Cabe recordar que el barítono falleció en un hospital de la ciudad inglesa de Manchester. Lo más triste de la historia es que su familia no pudo despedirse de él. Las restricciones sanitarias que imperaban en Europa en aquel momento no lo permitían.

Ahora, casi un año después del terrible incidente, Magdalena publica un libro en homenaje a su hijo. Se titula Carlos Marín, Il Divo: Mi hijo. En él repasa los momentos más emocionantes de su vida con la ayuda del escritor Ezequiel Teodoro.

Más homenajes a la figura de Carlos Marín

Además del libro escrito por su madre, el exintegrante de Il Divo ha recibido otros homenajes y reconocimientos.

El pasado mes de junio, su familia celebró una misa funeral en su honor en la capital del país. Fue en la Iglesia de la Almudena donde familiares, amigos y seguidores pudieron tener este último recuerdo al cantante.

“Si no podéis estar junto a nuestra familia, rezar por su alma estéis donde estéis en ese momento, y así juntaremos nuestros corazones con el suyo”, decía su círculo cercano.

Madrid también es el lugar que albergará una calle con el nombre de Carlos Marín. Concretamente, se ubicará dentro del distrito de La Latina. Sin duda, un sitio muy apropiado, ya que destaca por su oferta musical y cultural.

Este reconocimiento ha sido posible gracias a la propia familia de Marín, que ha luchado mucho por lograrlo.

En cuanto a Il Divo, los integrantes del grupo han decidido crear una fundación en memoria del fallecido. La noticia la difundieron en sus redes sociales a través de un emotivo vídeo. En él, Urs, David y Sébastien dedican unas bonitas palabras a su compañero.

“Su pasión, su sentido del humor, su diversión… se unían para crear una personalidad mágica. Le quería mucha gente en todo el mundo y nos consideramos afortunados y honrados por haber actuado con él tantos años”, son las palabras que le dedicaban a Carlos Marín.

